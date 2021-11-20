通膨升溫 作夢行情、元宇宙題材股怎麼看？

感恩節快到了，航海王的旺季之旅也終於駛向了世界的盡頭，本以為多頭就將止步於世界的盡頭，怎知，VR/AR開啟了元宇宙之門，瞬間，多頭的眼界開闊了，浩瀚無窮的虛擬世界等著探索與建構，科技創新的需求賦予了多頭新的想像空間，於是今年再次挑戰萬八不是夢，截稿日當天正好是十一月台指期月結算日，加權指數盤中再創17,764高點，月底MSCI全球股市指數將調高台股權重，估計有機會維持在相對高檔完成摩台指最後結算。

作夢行情 題材股多頭指標

截至十一月十六日為止，加權指數市值54.6兆，可是單日成交量遠低於五千億元，所以儘管從十月五日的16,162低點上漲1600點，但平均每天僅上漲53.33點，速度算是緩慢，畢竟一套資金在大盤指數相對高點位置進行類股輪動，賣Ａ買Ｂ的資金快速移動過程，稍有風吹草動，難免引發老股民「看到黑影就開槍」先跑先贏的賣壓湧出，因此這種盤最容易引來融券放空，偏偏當下又是傳統的財報空窗期，整整五個月的作夢行情，題材股是多頭的指標。

科技巨頭積極推動元宇宙生態圈

在2G網路時代，靠著電子郵件讓世界成為平的，到了3G網路時代，iPhone 4與臉書透過移動上網與社交App，進一步達到天涯若比鄰，4G網路時代的電子支付與電商模式，促使大數據、邊緣計算、雲端服務等興起，5G的低延遲、高傳輸特性，加上AI的快速發展，終於讓六、七年前就開始研發的VR/AR在今年臉書改名Meta發展元宇宙，兩年投入五千萬美元研發基金，並發表VR遠端協作解決方案Horizon Workrooms，旗下購併的Roblox遊戲共創平台，就是Metaverse的具體實現，該平台允許玩家建立各種遊戲經驗及物件，並與社群分享。

其他科技巨頭也相繼響應開發虛擬世界，Nvidia對元宇宙的定義與Meta相近，認為它是一個不受地點、平台，可身歷其境、可互動協作的3D虛擬世界，未來每個人都將有一個虛擬分身，就像是中國古代虛構的九天之外，人人都可元神出竅、神遊太虛。微軟認為數位分身代表了物理與數位世界的融合，Metaverse就是架構元宇宙的程式。

以遊戲為主的騰訊赫然是元宇宙第一股Roblox的投資人，並拿下中國代理權，網易也表示所有發展元宇宙的技術與條件都具備好了。但必須等到消費者可以無限制的橫跨科技巨頭各自打造的平台時，理想中的元宇宙世界才會到來。

VR產業規模上看數十億美元

在2020年以前VR軟體還不夠成熟，平台有限，2020年之後，Pico、Side Quest、APP Lab和Oculus Quest相繼推出平台，單單Steam有超過六千多個VR應用程式。加上中國已經達到5G全覆蓋，美國五千五百億美元基礎建設方案已經通過，加速5G的佈建，以及COVID-19疫情促使宅經濟蓬勃，可預期科技巨頭將積極推動元宇宙生態圈。

VR眼鏡被認為是通往元宇宙的入口，因為視覺同步定位和繪圖(vSLAM)技術的擴散和對眼球追蹤功能的需求不斷上升，越來越多的光學鏡頭被加入到耳機設備，可預期智慧型手機的多鏡頭與高畫素的升級，將複製在VR眼鏡上。

匯豐認為VR眼鏡的價格下降，應用程式的增加，以及大量創新技術，未來二至三年VR產業會成長為下一個數十億美元級別的市場，其中顯示器、相機模組和光學零件廠商在未來有巨大機會。

穿戴式民用AR設備還在路上

眾所周知宏達電是全球五大VR眼鏡廠商，十一月推出的新品VIVE FLOW定價14,999元，達到了消費者可以接受的價格，但競爭對手Oculus在2020年九月發表的第二代VR─Oculus Quest 2，售價僅299美元，相當於宏達電的一半價格，難怪宏達電股價在百元整數關卡之前，放量進入震盪。

話說Oculus Quest 2的單眼分辨率從1440×1600提升到1832×1920，雙眼超過4K，清晰度和顯示細膩度大幅提升，刷新率也支持72Hz與90Hz，能大大提高流暢度和沉浸感，但超過五百公克比第一代四七○公克還要重，別說是女生，就算是一個男大學生，要戴著超過五百公克的裝置在頭上玩VR遊戲，估計撐一個小時就夠嗆的，更別說發熱問題。

5G更適合AR，但穿戴式AR設備發展了五年，並沒有一款真正投放市場且產生過實際影響力的穿戴式民用AR設備，或許只有等蘋果推出AR眼鏡吧，畢竟蘋果的庫克在《時代》雜誌的採訪中表示，他更願意稱AR是元宇宙的另一種新叫法。

通膨擔憂升溫 雙十一銷售黯淡

拉回到感恩節，在黑色星期五之前，美國十一月密西根大學消費者信心指數初值66.8，為2011年以來最低，市場預期為反彈至72.5。因美國民眾對通膨感到惶恐不安。十一月美國消費者預計未來一年通膨將上升至4.9%，創2008年以來新高，十月時為4.8%，預計未來五至十年的通膨為2.9%，為今年的「黑五」零售銷售旺季蒙上一層陰影。

之前推動通膨上升的主力是缺芯下的二手車，但在大量的訂單需求下，物流供應鏈瓶頸問題直到聖誕節假期來臨前都沒能解決，通膨擴大範圍，影響時間更加持久，十月底公布美國第三季GDP僅成長2.0%，不及預期，且較第二季大幅放緩。

無獨有偶的，今年中國天貓雙十一最終銷售金額定格在5403億人民幣，比去年成長了8%，但和過去動輒20%的成長相比，顯得有些黯淡。雙十一大促銷折扣的噱頭不吸引消費者了嗎？

從去年到今年，全球供應危機蔓延在電子、民生消費品、服裝、食品等多個產業，在原物料、能源、運費、包材、加工等生產環節，都有不同程度的價格上漲，漲幅在30-60%之間，部分原物料價格甚至翻倍，中國廠商還有電力不足的新問題。

大促銷本來就要商家讓出利潤來換營收─通常天貓運營人員會在雙十一前夕發出通知，要求配合的品牌單價整體下降10~20%，有的產品做為犧牲打，吸引眼球甚至要求五折，為了就是薄利多銷。

關稅最後轉嫁給消費者

但今年成本飛漲，有些廠商實在下不了手打折扣戰，天貓雙十一預售前一周，全球最大的日用品生產公司P&G決定上調洗髮精相關產品價格，直接打亂了大促銷的運作節奏。

通膨居高不下，聯準會又暫時使不上力，也難怪在線上拜習會之前，市場傳出美國可能放寬對中國貿易戰所增加的關稅，畢竟美中貿易戰開打近三年，加給中國的關稅，到頭來反倒轉嫁給美國消費者。尤其是當前海運供應鏈吃緊，消費者願意接受漲價，這或許是2018年美中貿易戰開打之前，美國人萬萬沒想到的情境吧。

文/授權轉載自理財周刊1108期 作者/洪寶山