日本最大經濟對策出爐 將補助台積電設廠

日本政府今天召開臨時內閣會議，通過史上最大規模經濟振興對策，政府財政支出達55.7兆日圓（約新台幣13.5兆元），其中包括成立基金，補助台灣晶圓代工大廠台積電赴日設廠。

這是日本首相岸田文雄內閣上任後，首度提出的經濟振興對策。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄表示，經濟對策直接的經濟效果，換算為GDP約相當於5.6%；希望能盡速執行，讓因疫情受創的經濟盡快回歸成長軌道。

經濟振興方案有四大重點，分別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、與疫情共存重啟經濟活動、啟動「新資本主義」，以及防災減災與國土強化。

具體內容上，為協助受疫情重創的民眾與業者，將對18歲以下兒少每人發放相當於10萬日圓，但設有排富條款，雙親任一人年收超過960萬日圓者不得領取；補助受創業者最多250萬日圓；以及因應原油價格高漲，提供相關補助等。

為重啟經濟活動，將為有意願者全員接種疫苗、推動振興國旅方案「去旅行」（Go To Travel）。

在新資本主義方面，為了經濟成長戰略與經濟安全保障考量，將在2021年度內啟動10兆日圓規模的大學基金；以及新設基金，補助企業在日本國內生產半導體等。

日本經濟新聞報導，台積電規劃在熊本縣設廠，將透過這項新設基金補助最多一半經費。不過日媒報導未提及基金的規模與補助金額。

此外，對於加薪的企業將提供稅制優惠；階段性地將護理師薪資增加到3%等。

財源方面，由日本中央與地方政府歲出支出約49兆7000億日圓，加上財政投資與融資等，達55兆7000億日圓，成為史上最大規模經濟振興對策；若再加計響應對策的民間資金，整體事業規模達約78兆9000億日圓。

其中有31兆9000億的財政支出將列入2021年度的追加預算案，目標是在12月6日起召開的國會臨時會審議通過。

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