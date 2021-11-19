硬拚經濟 日破天荒狠砸4900億美元

正當全球各國陸續要停止實施景氣刺激計畫時，為了再拉經濟一把，日本政府卻反其道而行，可望在19日公布一項破天荒且規模高達4900億美元支出法案。外界憂心鉅額舉債下，日本財政結構已經不佳，現在又大撒幣恐怕會雪上加霜。

專家學者認為，日本這又寫下新高紀錄的支出計畫，其中有些對經濟的拉抬力道，到底可產生多少實質效應，實在有待觀察。像是直接發現金給18歲以下未成年人就是一例。因為，日本政府一邊狂砸錢，一邊就得發行更多公債來籌錢。

但是對新日相岸田文雄來說，這無疑是一次宣揚自己新上位後，就想要拚經濟的決心，以及藉此可讓家庭財富重新分配。

19日，日本政府高層會議中，岸田首相宣布這項高達56兆日圓，約4900億美元的振興經濟計畫，並在2021年底前再追加費用。

調研機構Teneo認為，由需求所拉升的通貨再膨脹貨幣政策，以及從安倍晉三開始，就祭出這種超猛的財政，已經變成日本政府後來的一種圭臬了。以前岸田還沒有任大位前，是以支持貨幣緊縮的鷹派著名，但現在似乎要克紹箕裘，想把安倍經濟學給延續下去。

日經新聞指出，新一輪的景氣刺激法案內含55.7兆日圓支出項目，遠高於市場預估值30到40兆日圓。同時，日本公債殖利率18日是上升的。

信金中央金庫研究院表示，充其量政府只是一直在擴大紓困規模，但是卻沒有仔細評估，這些支出所帶來的效應究竟如何。說實話，這整項支出就是一種很大的浪費。

根據路透社所拿到的這項草案最終版本，整個規模可能高達78.9兆日圓。其中，日本政府將編制約32兆日圓額外預算，用來負擔部分支出資金。

（時報資訊 柳繼剛）