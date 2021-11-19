特斯拉剉咧等？外媒爆蘋果電動車長這樣

電動車是未來汽車產業重要趨勢，蘋果公司也早早砸下重金發展。近日有外媒披露，蘋果電動車Apple Car加快發展腳步，將研發重點放在全自動駕駛上，且理想的電動車將沒有踏板與方向盤，企圖解決目前電動車產業困擾的技術極限，此外，蘋果內部預計最快能在2025年問世，比先前預估的5至7年時間還要快。

綜合外媒報導，蘋果從2014年開始推行造車計畫，但過程中並不順利，多次更換戰略方向與高階主管，今年9月原本的汽車部門負責人Doug Field跳槽福特後，蘋果指派由曾擔任Apple Watch技術副總監的內部主管Kevin Lynch接手。

而在Kevin Lynch開始領導Apple Car部門後，蘋果在推動電動車發展上有重大突破，並將研發重點擺在全自動駕駛技術，而不是部分自動化，理想中的蘋果電動車將不會有油門踏板與方向盤，目前並沒有廠商推出全自動駕駛汽車。

報導指出，蘋果內部預計電動車最快能夠在2025年亮相，比年初工程師預估的5至7年時間還要快，能否實現遠大的目標取決於全自動駕駛技術的研發，若無法完成，時程將往後推遲或先發行一款低階的款式。

此外，內部知情人士也透露，公司近期在研究基礎自動駕駛系統上，達到一個關鍵里程碑，「他們認為已經完成處理器核心的大部分內容，並打算在第一代的汽車上運用。」

至於蘋果電動車的理想外型，則與新創電動車Canoo旗下的Lifestyle Vehicle有所類似，車內並沒有踏板與方向盤，乘客的座位則沿著車壁面對面坐，與豪華轎車類似，蘋果打算在中間加入類似大型iPad的互動系統，讓乘客進行互動。

（中時新聞網 郭宜欣）