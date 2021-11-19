破「晶」荒 福特、格芯異業結盟

福特和晶片製造商格芯（ GlobalFoundries）周四宣布兩家公司將結盟，為福特的汽車、乃至於整個美國汽車產業提高晶片供應。不過，格芯和福特並未提供這個異業結盟的相關細節。

受此消息激勵，格芯周四股價上漲2.5%，盤後再漲4%，報66.80美元。福特汽車周四收跌1.51%，盤後漲0.77%，報19.71美元。

兩家公司公布一項不具約束力的協議，內容可能涉及提高福特現有產品線的生產能力，並共同研發可能成為未來車關鍵的晶片，例如電池管理系統和自動駕駛系統。

過去一年來，全球晶片短缺已經迫使福特等汽車製造商大砍產量。大多數汽車公司也不得不將到手的晶片用於獲利最佳的車款。全球晶片荒促使汽車製造商設法擴大晶片的供應來源。

由阿布達比主權財富基金持有多數股權的格羅方德在今年10月底發行股票上市，其IPO股票估值為260億美元，並籌得近26億美元資金，成為今年以來美股第三大上市案。

該公司曾表示，上市籌得的26億美元資金中，有一部分將用於在紐約州馬耳他（Malta）廠區裡建造第二座晶片廠。

福特和格芯未披露任何交易條款，亦未說明福特是否將提供資金或其他承諾以保留格羅方德現有或未來工廠的產能，僅表示這項「策略合作」將不涉及兩公司之間的交叉持股。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）