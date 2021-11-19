蘋果加速造車 目標2025年推全自動駕駛車

外媒報導，蘋果公司正準備加快「Apple Car」電動車開發，且這項專案的重心將重新聚焦於具有完全自動駕駛能力的電動車，目標是在2025年推出。

據報導，蘋果為其自動駕駛車規畫兩種選項，其一為配備有限自動駕駛能力的車型，如目前市面上量產的車輛；另一種則是不需要人類介入、可完全自動駕駛的車型。彭博社報導指出，蘋果已經決定選擇第二個方案。

消息人士指出，在Apple Watch軟體開發負責人、公司內部代號為「Project Titan」的造車計畫新領導人Kevin Lynch帶領下，蘋果正在推動具完全自動駕駛功能的電動車開發。這是蘋果「特別項目部門」（Special Project Group）又一次轉向，自2014年開設以來，該部門已經經歷多次人員重組和策略調整。

報導指出，蘋果內部設下的目標是在2025年推出自動駕駛車，不過，這個時間表仍具變數，到時候蘋果還是有可能選擇推出沒有完全自動駕駛功能的電動車。

蘋果打造的Apple Car可能沒有方向盤和踏板，並配備專為無人駕駛而設計的內裝，其外型看起來可能像一輛豪華轎車，而乘客將面對面入座。蘋果亦考慮將車載娛樂系統放置於車輛中間，報導指出，這款車絕對會與蘋果現有的服務進行整合。

雖然蘋果車可能沒有方向盤，但該公司的工程師和高層已經在討論裝設緊急接管模式的可能性。

此外，消息人士透露，「Apple Car」的開發已經達到一個重要的里程碑，該科技巨頭認為第一代蘋果車所需之自動駕駛晶片的大部分工作都已經完成，而這些進展很快就能讓蘋果車進入道路測試。

據傳Apple Car晶片是蘋果迄今所開發出最先進的零組件，主要由處理自動駕駛車所需之機器學習和人工智慧的神經網路處理器所組成。不過，此款晶片的複雜性也意味著散熱將成為一大問題，可能需要搭配特殊的冷卻系統。蘋果亦將在Apple Car中構建強大的安全機制和減害功能，而這些功能將遠遠超出Waymo和特斯接等競爭對手的產品。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）