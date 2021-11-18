歐股｜通膨+疫情隱憂 四大指數全倒

歐洲通膨隱憂持續延燒，新冠疫情捲土重來，英國會否在耶誕節實施疫情封鎖的猜測也為股市帶來不確定性，此外，中國可能釋出戰備燃料儲備，國際原油價格走低，銅價跌至近一個月新低水平，能源股、礦業股連袂走跌，拖累泛歐指數STOXX 600走勢。

倫敦FTSE 100指數跌35.24點（或0.48％），收7,255.96點。法蘭克福DAX 30指數跌29.4點（或0.18％），收16,221.73點。巴黎CAC 40指數跌14.87點（或0.21％），收7,141.98點。泛歐指數STOXX 600跌2.25點（或0.46％），收487.7點。

路透18日報導，中國國儲局表示，確實正在展開釋放原油儲備的工作。而對於與釋出儲備有關的任何細節，將在網站上發表聲明。但中國國儲局拒絕對美國要求主要石油消費國考慮協調釋放石油儲備置評。

根據數據顯示，歐元區10月分通膨年增4.1%，飆升至歐洲央行（ECB）目標的兩倍之多，其中半數漲福主要受到能源加格飆升帶動。

英國郵政公司皇家郵政（Royal Mail）跳漲9.7%，該公司調高全年獲利預期，並宣布發放股息約4億英鎊（5.39億美元）。

德國鋼鐵巨頭Thyssenkrupp大漲6.3%，該公司獲利符合預期，並調升2022營運展望。