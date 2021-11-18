美新招治塞港 麻省理工專家揭美惡習打臉

美西洛杉磯港、長堤港進口貨櫃量大幅銳減，但碼頭的空櫃量仍在增加，為加速消化堆積如山的貨櫃，美西港口提高卡車載重上限。麻省理工學院專家認為，卡車司機主要問題是出在拖運業者和收貨業者的調度上，並未妥善利用。

美西港口原計畫將於11月1日，向將貨櫃滯留於港口過久的航運業者開罰，分別對鐵路運送、卡車運送的貨櫃超過時限者，開罰每日每貨櫃100美元的費用，然有鑑於港口進口貨櫃明顯下降，暫緩該計畫直到22日，不過空櫃仍比上週增加。

為加速美西港口消化貨櫃量，自17日起提高卡車載重上限，從原本的8萬磅提高至8.8萬磅，實施至明年6月30日為止。

《MarketWatch》報導，麻省理工學院運輸和物流中心研究學家柯雷爾（David Correll）向美國眾院運輸與基礎建設委員會表示，人力未妥善利用的問題並不在於司機做和不做，而是在安排處理取貨、送貨等配送預約方面的惡習，結下如今的苦果。

柯雷爾指出，聯邦法規允許貨車司機每天開車工時最多可達11小時，然而目前司機平均開車時間僅6.5小時，換言之，美國等同每日有40%的卡車運力被擱置，讓供應鍊危機難以改善，「只要現有的卡車司機平均每日提高18分鐘的駕駛時間，即可解決當前的勞動力短缺問題」。

柯雷爾進一步說明，目前倉庫和配送中心已經有較快速的卡車卸貨能力，然僅有上午6點至下午2點的作業時間，這只佔1天的三分之一，甚至是更少，對目前這種嚴重程度的供應鏈危機明顯不夠。

（中時新聞網 蔡宗倫）