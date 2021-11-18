美股｜輝達漲逾8% 那指標普費半創新高

輝達周三公布亮眼財報及財測，美國公債殖利率微幅下滑，投資人資金轉進科技股，亞馬遜、蘋果、谷歌受惠，晶片股包括輝達、超微、美光、高通凌厲，台積電ADR大漲逾3.6%，中概股、銀行股、汽車股偏弱。

標普、那指、費半創新高

道瓊指數跌60.1點或0.17%，收35,870.95點。那斯達克指數漲72.14點或0.45％，以15,993.71點作收。標普500指數漲15.87點或0.34%，收在4,704.54點。費城半導體指數漲68.52 點或1.79%，收3,899.96點。

強勢股：輝達漲8.25%、亞馬遜漲4.14%、台積電ADR漲3.64%、蘋果漲2.85%、家得寶漲2.79%、超微漲2.43%、美光漲2.07%、高通漲1.51%、谷歌漲1.10%。

弱勢股：阿里巴巴跌11.13%、思科跌5.51%、微博跌3.65%、通用汽車跌3.53%、Mastercard跌3.05%、福特汽車跌1.51%。

勞工部公布上周初領失業救濟人微減1,000人，至26.8萬，雖創疫情以來新低，但高於華爾街預期的26萬，顯示就業市場可能即將觸頂。初領失業救濟4周移動平均值也微降至272,750。續領失業救濟人數則達208萬，減少12.9萬。

繪圖晶片（GPU）巨頭NVIDIA漲8.25%，該公司周三（17日）公布2022年會計年度第三季財報，營收與各項業務表現相當亮眼，尤其資料中心業務大漲超過50％，至於第四季財測，預估營收增長將來自需求快速推升的資料中心業務，以及遊戲業務GPU銷售，將抵銷加密貨幣挖礦卡（CMP）業務放緩。

思科系統（Cisco Systems）大跌5.51％，該公司最新營收財測未達預期。

阿里巴巴大跌逾11%，該公司面臨中國經濟監管壓力，上季營收獲利受到拖累，並下修全年財測。

美國總統拜登致函聯邦貿易委員會（FTC），要求「立刻」調查石油與天然氣公司是否有哄抬汽油價格的違法行為。此為白宮就民眾對物價飛漲的擔憂所採取的最新行動。但石油產業隨即反擊，認為拜登此舉根本是模糊焦點。分析師也質疑FTC能否找到足夠證據以支撐拜登的論點，並且認為拜登要在短時間讓汽油迅速降價，實在有難度。

聯準會（Fed）主席繼任人選可望於本周內敲定，據悉美國總統拜登只考慮兩個選項，一是讓明年2月任期屆滿的現任主席鮑爾續任，二是由Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）取而代之。拜登在本月初已分別與鮑爾及布蘭納德面談，周二被問到人選是否呼之欲出，他回應說：「再過四天你就會聽到答案。」不過白宮官員隨後表示，拜登總統會在11月25日感恩節前做出決定，言下之意拜登也可能拖到下周才宣布由誰出線。