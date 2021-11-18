美揪亞洲大國 釋出戰略儲油

為壓低全球能源價格，美國總統拜登已要求中國、日本與印度等石油消費大國與美國共同釋出戰略儲油。受此消息摜壓，國際油價應聲重挫，並跌破80美元大關，創六周新低。

紐約期油周四續跌0.8％至77.72美元，國際指標布蘭特期油周四失守80美元，報79.91美元。

知情人士指出，除了向中國大陸提出要求外，拜登政府過去幾周已向日本、南韓與印度等國提出共同釋出戰略儲油的計畫。

外媒18日引述中國國家糧食和物資儲備局（簡稱中國國儲局）表示，正在進行釋放原油儲備的工作，對於與釋出儲備有關的任何細節，將在官網發表聲明。

報導指出，中國政府此前為了平抑國內油價，也曾動用過原油儲備。中國國儲局今年9月9日宣布，以分期、分批的方式釋放原油儲備，這是中國原油儲備建成15年以來首次向市場釋放。當時競價交易約738萬桶儲備原油，主要來自中東。

諮詢公司SIA Energy的分析師Sengyick Tee表示，中國對原油儲備的釋放有自己的計畫，預計第二次投放規模應該與第一次相當。另一諮詢公司Energy Aspects稍早估計，中國的石油儲備約有2.2億桶原油，相當於15天的需求量。

美國與盟國過去也曾共同釋出戰略儲油，舉例來說，2011年因石油輸出國家組織（OPEC）成員國利比亞爆發戰爭，當時美國為首的盟邦就緊急釋出戰略儲油。

日本經產省一名官員表示，美方已向東京當局提出共同對抗高油價的要求，但不願進一步證實共同合作是否包含釋出戰略儲油。根據日本法令，日本不能採用戰略儲油來壓低油價。

一名南韓官員則證實，美國已有要求首爾當局釋出部份戰略儲油，「我們正深入研議美方的提議，不過我們並不會因高油價而釋出儲油，我們是可以在供給失衡時釋出儲油，但不會因高油價而採取該舉動。」

根據一名參與討論的美國官員表示，共同釋出戰略儲油的計畫如果獲得各國支持，若要達到影響油市的目標，則美國需要分擔的儲油釋出量估計在2,000萬到3,000萬桶之間。

美國之所以向盟友提出共同釋出戰略儲油的要求，一方面是因為拜登面臨國內通膨飆漲的政治壓力劇增，另一方面也是因為拜登對產油國聯盟OPEC+的不滿，OPEC+一再拒絕拜登擴大增產的呼籲。

不過，OPEC秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）周二指出，他預估全球油市最快12月就會出現供給過剩。