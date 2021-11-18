美國零售商討好消費者 卻激怒投資人

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）及目標百貨（Target）本周公布第3季業績，令華爾街喜出望外，年終假日購物旺季營收看俏。但投資人不買帳大賣這兩家股票，主要是這些折扣零售商為保客源，堅持自行吸收高漲的成本，拒絕轉嫁給消費者。

沃爾瑪周二（16日）出爐的Q3財報出奇地好，但股價仍以近3％跌幅作收，周三還是跌跌不休收跌近1％，將今年至今的漲幅吐光。Target周三股價收跌約5％。

零售業者寧可自己吸收不斷上漲的運輸、人力、原物料成本，也不願漲價將多出的成本轉嫁給顧客。但股價反映出，投資人對零售商的經營策略有意見，他們認為美國人因疫情累積大量儲蓄，年終料有報復性消費，所以漲價有理。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）及Target執行長康奈爾（Brian Cornell）已明白宣示，維持低價來換取顧客忠誠度，即便這麼做會打擊獲利。

麥克米倫接受美媒CNBC專訪指出，沃爾瑪必須維護物美價廉的名聲，否則會嚇跑對標價敏感的顧客。他說：「我們幫大家省錢，讓他們過更美好的生活。這些話出自（沃爾瑪創辦人）沃爾頓（Sam Walton）之口，他熱愛對抗通膨，我們也是。」

Target執行長康奈爾則說，該公司準備長期抗戰，即便那代表要苦吞額外成本，「我們在維護價格，這在今年對我們的客戶來說，就跟安然度過疫情一樣重要。」

拜美國民眾為了防疫搶購民生物資之賜，沃爾瑪與Target大發疫情財。拿Target來說，2020全年營收暴增逾150億美元，比前面11年增加的總營收還多。

券商Jefferies零售分析師威辛克（Steph Wissink）指出，過去18個月沃爾瑪與Target大發利市後，「很難割捨這種成長動能。」

她表示：「零售商欲持續兌現對顧客的承諾，還要積極保住市占，價格是手段之一。」若將成本轉嫁給消費者，沃爾瑪和Target憂心會流失客源及營收，這就是何以零售商寧可「策略性地將利潤擺一邊，以確保顧客繼續來消費。」

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