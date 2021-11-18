拜登要中日印釋戰略儲油 油價摔落80美元

據消息人士透露，為壓低全球能源價格，美國總統拜登已要求中國、日本與印度等石油消費大國研議釋出戰略儲油。受此消息摜壓，國際油價應聲重挫，並跌破80美元大關，創6周新低。

紐約期油周三收盤摜破80美元，大跌3％，周四續跌0.6％至77.87美元，國際指標布蘭特期油周四一度失守80美元，歐洲早盤回升至80.05美元，小跌0.3％。油價10月初曾飆至7年新高。

知情人士指出，除了向中國大陸提出要求外，拜登政府過去幾周已向日本、南韓與印度等國提出共同釋出戰略儲油的計畫。

美國與盟國過去也曾共同釋出戰略儲油，舉例來說，2011年因石油輸出國家組織(OPEC)成員國利比亞爆發戰爭，當時美國為首的盟邦就緊急釋出戰略儲油。

日本經產省一名官員表示，美方已向東京當局提出共同對抗高油價的要求，但不願進一步證實共同合作是否包含釋出戰略儲油。根據日本法令，日本不能採用戰略儲油來壓低油價。

一名南韓官員則證實美國已有求首爾當局釋出部份戰略儲油，「我們正深入研議美方的提議，不過我們並不會因高油價而釋出儲油，我們是可以在供給失衡時釋出儲油，但不會因高油價而採取該舉動。」

根據一名參與討論的美國官員表示，共同釋出戰略儲油的計畫如果獲得各國支持，若要達到影響油市的目標，則美國需要分擔的儲油釋出量估計在2,000萬到3,000萬桶之間。

美國之所以向盟友提出共同釋出戰略儲油的要求，一方面是因為拜登面臨國內通膨飆漲的政治壓力劇增，另一方面也是因為拜登對產油國聯盟OPEC+的不滿，OPEC+一再拒絕拜登擴大增產的呼籲。

一名消息來源表示，「我們討論到聯合全球前幾大石油消費大國向OPEC傳遞一項訊息，那就是OPEC得改變其行為模式。」不過，OPEC秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)周二指出，他預估全球油市最快12月就會出現供給過剩。

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