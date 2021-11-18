穩定油價抑通膨 傳美要求陸釋放石油儲備

中美元首峰會「習拜會」16日針對經貿、能源等多項議題進行會談。港媒引述知情人士透露，美方在會中向中方提出釋放石油儲備的要求，藉此幫助穩定不斷飆升的國際油價，這也是兩國正在進行的經濟合作討論的一環。

香港南華早報17日報導，知情人士表示，對中美兩國而言，能源供應都是緊迫的問題之一，目前中美兩國能源部門正就細節進行談判。中方對美方的要求持開放態度，但考量到國內消費需求，中方尚未承諾採取任何具體措施。

知情人士又指，無論中方的決定為何，美國政府很有可能最快在22日當周宣布，從2022年初開始逐步向市場釋放戰略石油儲備。

報導指出，美國擁有世界上最大的戰略石油儲備，高達7.27億桶，而中國擁有約2億桶。如果中美兩國共同採取行動，將對全球油價造成較大的影響。

針對上述傳聞，中國外交部發言人趙立堅17日在例行記者會中表示，兩國元首在「習拜會」中談到能源安全問題，中國國家主席習近平指出，中美應該導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，和國際社會一起維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定。

路透報導，美國能源資訊局（EIA）代理局長納利（Steve Nalley）16日在美國參議院聽證會中表示，美國政府一直在考慮動用戰略石油儲備，為不斷上漲的油價降溫，因油價上漲正在助長通膨。但是釋放戰略石油儲備所產生的影響將是相對短暫的，將取決於釋放多少。美國稍早前也曾要求石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯加快增加原油供應，來遏抑高漲的油價，但均遭到拒絕。