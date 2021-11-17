美股｜通膨、供應鏈隱憂 道瓊跌逾200點

通膨隱憂持續影響市場情緒，投資人駐足觀望，通膨、供應鏈的走向，為因應物價上漲，市場押寶美國聯準會（Fed）升息動作將比預期中來的更早。油價跌至6周低點，拖累能源股，金價上漲0.83%、美元指數下滑0.13%、VIX恐慌指數上升4.52%。

強勢股：TJX 跳漲5.8%、特斯拉漲3.25%、通用汽車漲3.19%、輝瑞漲2.56%、蘋果漲1.65%。

弱勢股：Target跌4.73%、VISA跌4.70%、阿里巴巴跌4.07%、輝達跌3.12%、高盛跌2.86%、Mastercard跌2.81%、默沙東跌1.80%、美光跌1.76%、花旗集團跌1.31%、賽靈思跌1.30%、美國銀行跌1.21%、艾克森美孚跌1.09%、。

道瓊指數跌211.17點或0.58%，收35,931.05點。那斯達克指數跌52.28點或0.33％，以15,921.57點作收。標普500指數跌12.23點或0.26%，收在4,688.67點。費城半導體指數跌27.95 點或0.72%，收3,831.44點。

美國商務部周二（16日）公布10 月零售銷售數據，月增1.7%，優於市場預期，創下今年3月以來最大增幅，顯示就算通膨維持高檔，美國民眾仍願意擴大消費，加上沃爾瑪業績優於預期，該公司也稱已經備妥年底的購物旺季庫存。

電動車類股漲跌互見，特斯拉漲3.25%連兩日回升，Sono Group 周三掛牌上市蜜月期瘋漲近155%。另一方面，Rivian則大跌15.08%、Lucid也下跌5.35%。

零售巨頭Target下跌4.73%，該公司繳出亮麗財報，第三季營收年增13％至256.5億美元，略高於分析師預估的247.8億美元。上季淨利攀升至14.9億美元。排除特定項目後，每股盈餘（EPS）為3.03美元，高於市場預估的2.83美元。Target執行長表示，隨著成本提升，該公司決定吸收成本而非轉嫁消費者。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）下跌0.86%，該公司16日公布本財年第三季（10月底止）財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於預期，原因在於該公司調漲部分商品價格，以及消費者提前採購年終購物季商品。

沃爾瑪財報顯示，第三季營收年增4％至1,405.3億美元，高於市場預估的1,356億美元。上季淨利跌至31.1億美元，不如去年同期的51.4億美元。排除特定項目後，上季EPS為1.45美元，高於分析師預期的1.4美元。

沃爾瑪上季同店銷售年增9.2％，高於市場預估的年增6.9％。美國電子商務銷售亦年增8％，顯示疫情促使許多人上網購物。與去年同期相比，越來越多人恢復實體購物，連帶使得沃爾瑪客流量攀升5.7％，每趟購物消費增加3.3％。

家裝巨頭勞氏（Lowe’s）上漲0.44%，該公司財報不僅超過市場預期，同時並調整全年銷售目標。服裝和家居零售商TJX 跳漲5.8%，該公司上季業績亦超過目標。

聯準會（Fed）主席繼任人選可望於本周內敲定，據悉美國總統拜登只考慮兩個選項，一是讓明年2月任期屆滿的現任主席鮑爾續任，二是由Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）取而代之。

拜登在本月初已分別與鮑爾及布蘭納德面談，周二被問到人選是否呼之欲出，他回應說：「再過四天你就會聽到答案。」

不過白宮官員隨後表示，拜登總統會在11月25日感恩節前做出決定，言下之意拜登也可能拖到下周才宣布由誰出線。