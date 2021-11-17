成本攀升 泰森食品大漲肉價

美國食品加工大廠泰森食品表示，為了因應成本不斷攀升，它在上季大幅調漲牛肉、雞肉與豬肉等價格，漲幅介於19％到38％。

總部位於阿肯色州的泰森食品指出，在截至10月2日為止的本會計年度第四季，牛隻飼養成本較上年同期暴增兩成、物流支出更狂增約三成。此外原料與包裝材料的經費也都有所增加。

除此之外，來自超市與餐廳對肉品的需求大幅上升，不過碰上缺工危機，迫使業者必須提高薪資與增加福利來吸引人手。加上先前氣候不佳推升穀物價格攀高，然而穀物費用通常是飼養家畜的主要開支，這些費用都對泰森食品造成沉重壓力。

泰森食品執行長金恩（Donnie King）15日在法說會上向記者說，他想不出有任何一項成本是與以前一樣或是減少。

為因應成本高漲，泰森食品表示他們必須向採購肉品與雜貨的食品服務商和零售客戶收取更高費用。

因此泰森在上季已經調漲多項肉品價格，牛肉平均價格較上年同期增加將近三分之一、豬肉價格調漲38％、雞肉價格也上調約19％。

泰森食品財務長葛蘭汀（Stewart Glendinning）坦承，他們遭遇的通膨需要轉嫁出去，有些通膨相當嚴重。

展望明年價格前景，葛蘭汀補充將會關注成本動向來決定明年如何定價。他解釋原料與牛隻成本多根據商品市場情況而定，至於薪資等項目則多為固定不變。此外就目前期貨市場走勢，穀物價格在明年可望停留在當前價位。

不過根據農業部資料顯示，國內牛肉與豬肉產量明年預料將減少2％、雞肉產量則略為增加，因此泰森食品警告部分肉品產能仍將持續受到抑制。

該食品加工業者15日還發布上季財報，其中營收增長12％到128億美元、獲利更增加逾倍到13.6億美元，兩者均超出市場預期。