沃爾瑪Q3業績報喜 調高財測

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）16日公布本財年第三季（10月底止）財報顯示，上季營收、獲利雙雙優於預期，原因在於該公司調漲部分商品價格，以及消費者提前採購年終購物季商品。

另一家零售商Target17日公布財報顯示，第三季營收年增13％至256.5億美元，略高於分析師預估的247.8億美元。上季淨利攀升至14.9億美元。排除特定項目後，每股盈餘（EPS）為3.03美元，高於市場預估的2.83美元。

沃爾瑪財報顯示，第三季營收年增4％至1,405.3億美元，高於市場預估的1,356億美元。上季淨利跌至31.1億美元，不如去年同期的51.4億美元。排除特定項目後，上季EPS為1.45美元，高於分析師預期的1.4美元。

沃爾瑪上季同店銷售年增9.2％，高於市場預估的年增6.9％。美國電子商務銷售亦年增8％，顯示疫情促使許多人上網購物。與去年同期相比，越來越多人恢復實體購物，連帶使得沃爾瑪客流量攀升5.7％，每趟購物消費增加3.3％。

沃爾瑪提前於10月展開年終促銷，加上實體商店購物人潮恢復，因此帶動業績攀升。此外，在通膨升溫狀況下，沃爾瑪漲價速度慢於同業，範圍限於部分商品，使其贏得更多顧客。

沃爾瑪與Target上季財報表現亮眼，原因在於大型零售商更能應對供應鏈瓶頸與通膨飆升的雙重打擊。零售巨擘的資金雄厚，擁有更多與製造商談判的本錢，同時致力於維持商品庫存無虞，自行租船運貨以避開塞港問題。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）表示，他們已提高商品庫存水平，絕對能滿足年終購物季消費者需求。

沃爾瑪亦上修全年財測，預估全年EPS為6.4美元，高於先前預期的6.2美元～6.35美元區間。