美股｜高通大漲近8% 費半創新高 Rivian飆

美國10月份零售銷售數據優於預期，創今年3月以來最大增幅，半導體類股基本上漲，美股四大指數全線收紅，包括高通、超微、家得寶、特斯拉等個股漲幅在4％～8％之間，Rivian飆漲15.16%。

道瓊指數漲54.77點或0.15%，收36,142.22點。那斯達克指數漲120.01點或0.76％，以15,973.86點作收。標普500指數漲18.1點或0.39%，收在4,700.9點。費城半導體指數漲65.64點或1.73%，收3,859.40點。

美國商務部周二（16日）公布10 月零售銷售數據，月增1.7%，優於市場預期，創下今年3月以來最大增幅，顯示就算通膨維持高檔，美國民眾仍願意擴大消費，加上沃爾瑪業績優於預期，該公司也稱已經備妥年底的購物旺季庫存。

美國商務部數據指出，按照內容分類來看，其中電商銷售月增4%，電子產品銷售月增 3.8%，汽車和零件銷售月增 1.8%。隨著油價持續高漲，加油站銷售月增3.9%，增幅創3月以來最高。

美國家飾建材賣場家得寶（Home Depot） 漲5.73%，是道瓊成分股中漲勢最凌厲的個股。該公司16日公布上季（10月底止）淨利年增20％至41.3億美元，營收年增10％至368.2億美元，均高於分析師預期，反映美國消費者在疫情趨緩後仍持續投入居家修繕，且美國房市蓬勃也使建材需求大增。

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）跌2.5%，該公司公布上季財報表現優於預期，扣除燃料的美國同店銷售年增9.2%。

Rivian飆漲15.16%，專家表示，Rivian獲得亞馬遜大力支持，令投資人能放心投資，原因除了亞馬遜口袋很深外，另一因素則是貝佐斯與穆斯克恩怨結得很深，前者肯定傾盡全力扶植Rivian對抗特斯拉。

特斯拉上漲4%，收復周一以來的失土。該公司執行長穆斯克（Elon Musk）上周以來出售近80億美元股票，特斯拉上周累計跌15.4%，創2020年3月以來最差單周表現。

拜習會於台灣時間周二登場，為美國總統拜登與中國國家主席習近平首次以領袖身分視訊對談，雙方也確保美中競爭不會演變成衝突，希望彼此看清楚、誠實點出意見相左的地方，並在共同利益之下合作，例如氣候變遷等問題。此外，雙方還談及台灣問題，拜登指出，將遵守基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，並強烈反對兩岸任何一方片面改變現狀。

美國總統拜登15日簽署涵蓋造橋鋪路、寬頻網路等設施的1兆美元基建案。白宮官員透露，港口基礎建設是基建案的優先撥款項目之一，以協助緩解港口壅塞的供應鏈難題，4.75億美元經費將在90天內開放申請。

推特財務長Ned Segal在15日表示，目前以公司現金去投資像比特幣等加密貨幣是沒有意義，因此必須改變投資政策，選擇像證券等價格波動幅度較低的資產。而且沒有關於加密貨幣的特定會計準則，導致很難編列在會計項目裡。