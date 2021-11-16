首次雲端面對面 習拜會開場白全文

習拜會16日上午登場，美國總統拜登與大陸國家主席習近平舉行視訊會晤，這是拜登1月上任後，中美元首首度於雲端「面對面」談話。本場會晤開場白大約十分鐘，由美方率先發言，以下是兩國元首開場白全文概括：

拜登期待真正面對面

拜登：

很高興見到您，主席先生。我們下次應該像以前一樣，就如我去中國訪問時面對面跟您交談。我們過去已經交談了很長時間，希望今次會晤能一如既往坦誠布公；也許我應該更正式地開始，但您我從未如此正式相見。

美國這邊的所有人晚上好，在北京的主席早上好。我很高興能找到時間與您會晤。希望我們的對話能夠坦誠直率，像過去一樣；如同我以前所講，作為美中兩國領導人，我們有責任確保兩國的競爭不會滑向衝突，無論有意或是無意的。（美中關係）應是坦率、直接的競爭。

我們需要建立涉及競爭、合乎常理的護欄，清晰坦誠地對待我們的分歧，在利益交會的領域一起努力，尤其是氣候變化等重大全球問題。這樣做並非我們為對方施捨恩惠或賣人情，而是對世界的責任，作為大國領導人應該做這一點。我們兩國的關係，不僅對我們兩國有很重大的影響，也攸關全世界。

因此我們需要強調，所有國家都需遵守同一套規則，這也是為何美國會挺身捍衛利益和價值觀、捍衛盟友夥伴。我們今天會討論我們關心的議題，由人權到經濟，到確保自由開放的印太地區。

正如我告訴問及美中關係的其他世界領袖，我們雙邊經常都很坦誠地溝通，我們從不迴避問題，我們在對話之後，對於各自的想法都非常清晰。

針對我們的當務之急和意圖，因此我們有非常直接坦誠的對話。我期待就廣泛和實質的議程正式展開討論，非常多謝您。感謝您在我當選時致電給我，此舉非常有風度。感謝！

習近平問候老友開場

習近平：

總統先生，您好。也向在座您的同事們問好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，當然這個不如直接面對面，但也很不錯，看到老朋友，我感到很高興。

當前，中美發展都處在關鍵階段，人類是一個地球村，我們面臨著諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願望，也是中美兩國領導人的共同使命。

推動中美各自發展，維護世界和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。

我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。下面我也願意，與總統先生就全局性問題，全面廣泛的開展交流，謝謝！

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