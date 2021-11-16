通膨巨獸擋不住了 專家曝聯準會將失信譽

美國10月消費者物價指數（CPI）月增率0.9%、年增6.2%，增幅寫下30年來新高，顯示通貨膨脹壓力並未趨緩反而更加沉重，有專家就批評聯準會犯下大錯，過度強調通貨膨脹是暫時的理論，讓其失去信譽，並呼籲聯準會加快縮減購債與升息的腳步。

CNBC報導，安聯首席經濟學家Mohamed El-Erian周一對目前的經濟環境發表看法，他認為聯準會因長期以來的「通膨暫時論」失去信譽，經濟政策不僅缺乏前瞻性，更破壞美國總統拜登的經濟政策步調，「我認為在通膨問題上建立信用非常重要，這對政策、政治或社會都產生影響。」

聯準會主席Jerome Powell此前曾表示，通貨膨脹壓力將持續到明年，且供應鏈問題並沒有明顯改善令人沮喪。然而，聯準會仍堅信其所傳達的訊息，即通貨膨脹上升與疫情有關，只要等待供應鏈瓶頸過去，自然就會消退。

Mohamed El-Erian卻不買帳聯準會的說法，「我們正處在聯準會錯誤描述通膨的過渡階段，雖然他們反覆重複這是暫時的，但這並不是暫時的，聯準會有犯下重大錯誤政策的風險。」

Mohamed El-Erian呼籲聯準會應該要加快升息腳步，「需要先在12月開始加快縮減購債的腳步，並開始做英國、澳洲、紐西蘭等國開始做的事情，讓人們為更高的利率做好準備。」

此外，Mohamed El-Erian補充說道，「我們已經看到充分的數據證實通膨不是暫時的，人們不應該忘記，物價上漲對低收入者的打擊最大，這是一個大問題，我希望聯準會能夠趕快追上事態的變化。」

（中時新聞網 郭宜欣）