習拜會登場 習近平提合作共贏

「習拜視訊峰會」於16日上午舉行，雙方預計將進行約二個小時的對談，這是自美國總統拜登上任以來，中美元首首次進行正式會談，美國國務卿布林肯也將參與會議。

新華社引述習近平指出，當前中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好我們各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平說，願與拜登一起形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

拜登要北京按規則辦事

美國總統拜登與大陸國家主席習近平將於今（16）日上午8時45分舉行視訊會議，這是拜登上任以來第3次與習近平直接對話，《紐約時報》指出，這場會談預計持續3小時。

美國官員15日透露，拜登將在「關切領域保持直接與坦率」，這些領域可能包含共機創紀錄侵入台灣防空識別區、新疆、西藏、香港人權議題、北京的經濟脅迫等，全球供應鏈及關稅問題預料不會是優先討論事項。

美國官員也表示，這場會議是拜登提議舉行，目的是要降低兩國發生衝突的可能性，拜登將在會談中告訴習近平，中國大陸必須像負責任的國家一樣「遵守規則」。