台積太強 蘋果M1晶片來勢洶洶 英特爾壓力大

蘋果10月推出基於Arm架構的M1單系統晶片（SoC）的M1 Pro 與 M1 Max，搭載在14吋、16吋全新設計的MacBook Pro，其中效能也狂勝過去搭載英特爾處理器的Mac新品，獲得不少消費者青睞。對此，分析師引用數據指出，Arm架構電腦的市占率在1年時間從2%拉到8%，蘋果Mac產品貢獻不少，讓英特爾壓力與日俱增。

據《The Information》報導，市調機構首席分析師Dean McCarron指出，Arm架構電腦Mac在上市之前，Arm架構在PC市占率僅2%，卻在今年第二季7%，第三季增加至8%，顯是蘋果採用Arm架構設計，進而影響原本以X86架構壟斷的市場。

英特爾執行長Pat Gelsinger曾在蘋果10月發表會前夕，透露希望贏回大客戶蘋果Mac系列產品的處理器訂單，並指出不會怪蘋果放棄英特爾，選擇自行打造專屬的晶片。Pat Gelsinger話鋒一轉，指出蘋果一定是認為，可以生產比英特爾更好的晶片，英特爾要做的就是創造一顆比他們更好的晶片，藉此贏回蘋果訂單。不過，蘋果就推出號稱是怪獸級晶片的M1 Pro 與 M1 Max，回敬英特爾。

報導指出，消費者指出就算換架構，使用體驗幾乎維持，同時運算效能也沒有降低，甚至能與英特爾過去幾代的處利器並駕齊驅，甚至在耗電表現上也比原本英特爾處理器足足提升2倍以上，加上原本就採用簡約、容易使用等特性，讓許多消費者紛紛投入搭載Arm架構的M1處理器系列產品。M1處理器採用台積電5奈米製程，市場也傳出，之後的M系列處理器有望採用台積電3奈米製程，繼續展現蘋果設計晶片的強大實力。

（中時新聞網 呂承哲）