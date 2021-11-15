美股｜美債殖利率升高 特斯拉跌近2%

市場靜待習拜視訊峰會、大型零售企業財報以及10月份零售銷售數據公布，美國10年期公債殖利率回升至1.618％，30年期公債殖利率則近2%，美股四大指數聯袂收黑。

道瓊指數跌12.86點或0.04%，收36,087.45點。那斯達克指數跌7.11點或0.04％，以15,853.85點作收。標普500指數跌0.05點，收在4,682.8點。費城半導體指數跌0.75點或0.02%，收3,793.75點。

安聯投資管理公司策略師瑞普利（Charlie Ripley）表示，今天的債券市場顯示出通膨的真實性。雖然美國聯準會（Fed）尚未明確指出政策發展方向，但投資人仍配合心中預期滾動調整。

美國上周公布的最新數據指出，受到供應鏈瓶頸與消費需求強勁的刺激，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率飆至31年新高。根據芝加哥商業交易所今年稍早發布的研究報告表示，自2010年以來每當通膨預期升溫時，小型股的表現都會優於大型股。

隨著通膨高居30年高點不下，市場關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話，稍晚鮑爾將出席多樣性大會並演講，可能針對全球通膨居高不下談論，美國10年期公債殖利率上周回落後，反轉上揚至1.618％。

美國公債殖利率攀升，科技股受創，特斯拉延續上周跌勢挫1.9％，特斯拉執行長穆斯克上周大賣自家股規模近70億元，累計單周大跌15.4％，創2020年3月以來最差單周表現。

拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間（台北時間16日上午）與習近平召開視訊會議，這是拜登上任後，美中領導人首次透過視訊面對面會晤。

美國參議院民主黨公開新的課徵方式，計畫針對美國約700位連續3年資產超過10億美元或年所得超過1億美元的納稅人，開徵23.8%的長期資本利得稅。其中，曾參與去年美國總統大選民主黨初選的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）短短幾句話表達強勢立場，「我們需要要求那些極為富有的富豪，繳納他們應付的公平稅款，沒得談」，引來近期大量賣股的穆斯克回嗆，「我都忘記你還活著了」，隨即又在下面推文調侃，「是想要我賣更多股票嗎，伯尼？直說就行了」引發網友熱議。