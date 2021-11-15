Fed主席誰將出線？最快本周揭曉

美國總統拜登預料最快本周將公布新任聯準會（Fed）主席人選，其中現任主席鮑爾（Joe Biden）與Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）是目前呼聲最高的候選人。由於兩人針對通膨與升息看法類似，因此不論是誰出線，政策都可望呈現連貫性。

內情人士透露，拜登11月4日曾在白宮分別召見鮑爾與布蘭納德，當時陪同拜登在場還有白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）。據了解兩人與拜登分別會談一個鐘頭，但又以布蘭納德的時間略長。

拜登經濟團隊與民主黨議員多屬意鮑爾連任，但部分進步派民主黨人卻持反對態度，他們傾向能緊縮金融法規與因應氣候變遷的人來接任Fed主席。

由於美國通膨居高不下已成為棘手問題，拜登的政治命運有一大半將繫於能因應通膨危機的Fed主席人選。

68歲的鮑爾是共和黨人，他曾在2011年被前總統歐巴馬任命擔任Fed理事、之後在2017年又被川普點名接掌Fed。

至於59歲的布蘭納德則是民主黨人，她在歐巴馬政府時期曾任職財政部，2014年加入Fed。

基本上兩人在貨幣政策上沒有太大不同，均預期因疫情造成的通膨壓力最終將會消退。不過布蘭納德態度更加鴿派，她認為Fed在決定啟動減債時，應等待更長時間。

此外在因應高通膨行動上，由於通膨攀升時間比預期長，鮑爾表示應加快減債速度，不過他也強調將等到減債計畫到明年6月結束，才會開始調升利率。不過從布蘭納德近來發言發現，她對Fed可能過早撤回經濟刺激規模感到擔憂。

不過兩人在金融法規與氣候變遷等議題上則有比較明顯的差異。自鮑爾接任主席以來，布蘭納德總計在23次理事會中表達不同意見，而且多數是對2008年金融危機後寬鬆的金融法規持反對看法。

就氣候變遷方面，鮑爾雖成立兩個委員會負責氣候變遷對金融造成的系統風險，但仍遭外界批評行動不夠積極。相較之下布蘭納德對於Fed管理氣候風險上，則有更詳盡的計畫。

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