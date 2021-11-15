蘋果50%關鍵密碼 晶片荒還有衝擊波

由於半導體供不應求狀況嚴重，使得全球晶片荒問題難解，有專家認為，晶片大缺貨的時間將延續至2023年，將導致手機、汽車等產品無法順利生產，其中蘋果受到的衝擊會最大，因為有高達50%的營收來自於iPhone手機。

CNBC報導，擅長投資科技領域的知名投資人Paul Meeks分享自己對晶片荒的看法，他認為，「華爾街低估了半導體短缺的問題，這可能會持續到2023年，因為解決問題需要數年的時間，而不是數個月。」

Paul Meeks分析指出，許多企業將因此陷入痛苦，「晶片荒將導致許多公司無法順利出貨，如果他們不能出貨，收入就會下降，股價也可能因此下跌。」他擔心科技巨頭FAANG會受到影響，其中以蘋果的衝擊最為明顯，「他們有高達50%的收入來自iPhone手機，上季就已經因此損失數十億美元的營收。」

谷歌則是Paul Meeks目前唯一會用現金購買的股票，「谷歌並沒有臉書（Meta）所遇到的監管問題，至於其餘的科技股，我可能會繼續持有，但不會用新的現金去購買。」

蘋果執行長庫克（Tim Cook）10月底首度證實，供應鏈短缺的問題將導致蘋果第四季整體營收減損60億美元（約新台幣1680億），並稱「即使東南亞工廠的產量大致都已恢復，但晶片荒仍未結束，且正在影響蘋果大部分的產品。」先前也傳出蘋果減產iPad與舊款iPhone將原料轉移至需求量龐大的iPhone 13系列。

（中時新聞網 郭宜欣）