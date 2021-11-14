美勞工薪資成長 追不上通膨增幅

彼得森國際經濟研究所（PIIE）最新報告指出，雖然美國經濟走出新冠疫情陰霾而恢復成長，企業人力需求增加帶動勞工薪資上漲，但通膨壓力不斷攀升並吃掉勞工薪資上升後所增加的購買力。

PIIE高級研究員福爾曼（Jason Furman）和哈佛大學經濟學家鮑威爾（Wilson Powell）在10月29日發表的報告裡指出，儘管部分產業的名目薪資增幅高於疫前，但除了休閒與餐飲住宿業外，所有產業的實質薪資增幅低於疫前水準。

報告指過去三個月來，經通膨調整前的雇員薪資年增5.4％，美國9月失業率從8月5.2％下降至4.8％，顯示勞動市場的人力供應緊張，但若把高漲的通膨率計算在內，過去三個月薪資僅年增0.6％。

該報告強調按照疫前的薪資趨勢來看，目前經通膨調整後的勞工薪資應該增長1.5％，這表示美國勞工薪資所得實際在倒退。

聯準會偏好用來衡量美國通膨情況的9月個人消費支出（PCE）物價指數，從8月的年增4.2％上升至年增4.4％，扣除食物與能源價格後的核心PCE指數年增3.6％。

密西根大學10月消費者信心指數顯示民眾預期通膨情況會繼續惡化，民眾預期明年通膨率上升至4.8％，高於9月預期的4.6％。至於未來五年通膨率預估為2.9％，雖然略低於9月的預估3％，但明顯高於聯準會的2％目標水準。

密大調查顯示民眾對未來一年通膨率走向，出現近四十年來從未見過的高度不確定感。

在通膨壓力不斷增加之下，外界幾乎認定聯準會在年底前會開始縮減其每月的買債規模。但聯準會高層一再重申，減少買債規模會跟升息分開來進行。只有未來幾個月通膨情況沒有出現緩和跡象，才會開始討論何時升息的問題。