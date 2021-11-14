誰是比特幣之父？佛州官司見真章

比特幣發明者「中本聰」究竟是誰，一直是幣圈津津樂道的話題，佛羅里達州一項官司據說就將揭露其真實身分。

為了爭奪中本聰（Satoshi Nakamoto）帳戶裡頭的100萬枚比特幣，現值640億美元，主張自己是共同發明者之一的克萊曼家族控告公開宣稱自己才是發明者的澳洲企業家萊特，並要求平分這筆全球最龐大私人財富。

已過世的大衛‧克萊曼（David Kleiman）的家人主張，克萊曼及其前事業合夥人克雷格‧萊特（Craig Wright）共同發明比特幣，並提出控告，要求平分這些至今仍未動用的比特幣。

現年51歲的萊特，現居於倫敦，自2006年5月以來，他便公開宣稱是他發明了比特幣，不過幣圈大多不採信這種說法。

據了解這項官司的律師納吉（Tibor Nagy）透露，這項官司是在講兩位朋友曾經合夥，但其中一人在朋友死後企圖獨吞一切。

代表克萊曼家族的律師佛瑞曼（Vel Freedman）表示，他們將提出證據，證明是他們兩人合夥發明及挖礦了100萬枚比特幣。

被告萊特的律師之一里維洛（Andres Rivero）則表示，他們的證據將證明萊特才是唯一發明者，克萊曼從未參與其中。

但是對比特幣迷來說，能夠證明中本聰身分的唯一證據就是控制這個存有100萬枚比特幣的帳戶金鑰。凡是能夠由帳戶提取一丁點比特幣的人，便能證明他們就是本尊。

克萊曼家族宣稱，早在2008年，事業合夥人萊特要求克萊曼協助一份九頁論文。這篇說明電子現金的經典論文於同年10月31日，以「中本聰」名義對一群加密專家發布。之後數月，比特幣網絡設立，中本聰在第一年便採集了100萬枚比特幣。

大衛‧克萊曼於2013年4月過世。

以市值64,000美元左右來看，中本聰帳戶價值逾640億美元，至今卻未曾動用分文。