COP26協定 印度改關鍵詞引爭議

在蘇格蘭舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）延長談判後，終於在13日達成近200個國家能接受的協定，但印度最後一刻就全球燃煤發電方向更改關鍵用詞，令人擔心更難達成緩和暖化速度目標。



針對燃煤發電，印度要求在協議最後文本把「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步削減」（phase down）。前者在減碳意義上是禁止使用，後者是減少用量而非禁止。有幾個國家對此極度失望，因為煤電是全球最大廢氣排放的單一來源。



聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明稿中說：「我們脆弱的地球已搖搖欲墜。我們仍在敲著氣候災難的大門。」



瑞士環境部長索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）認為在煤電上改變字詞為「逐步減少」後，將更難把全球氣溫上升限制在攝氏1.5度之內。



美國氣候特使凱瑞（John Kerry）說，各國除了接受印度提出修改字詞的要求，就並無其他選擇，否則大會就無法達成協定。他堅持該協定對世界來說是好消息。



儘管不少國家不滿為期兩周COP26所達成協定的成果遠不足夠，但並非一事無成，至少在減碳行動上有一定進展。



該協定設定國際買賣碳權的規則，要求碳排放量大的國家明年在聚會上，提出其正在減少排放的證明。



但不少國家有其政經因素顧慮，無法保證會按照科學家提出的要求，快速地大量減少碳排放，令地球暖化速度低於危險程度。



在舉行COP26之前，聯合國設定成功對抗暖化的三大標準但卻無一實現，包括在2030年底前承諾減少一半碳排放量、富國提出1,000億美元金援窮國、和確保當中一半資金協助發展中國家面對氣候異常的最壞影響。



古特瑞斯說：「我們沒有在這次大會達成那些目標。」