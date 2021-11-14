美國企業超額訂購 恐引發供應過剩危機

當外界把所有目光都聚焦在從港口壅塞到貨架空蕩等供應鏈瓶頸問題之際，卻有一些企業警告，在長鞭效應（bullwhip effect）導致業者超額下訂以避免缺貨，反讓實際需求遭到誤判，並引發供應過剩的危機。

指出該問題的美國嬰幼兒玩具公司Kids2執行長甘尼格（Ryan Gunnigle）表示，由於擔憂無法應付年終需求激增，業者瘋狂下訂單，導致實際需求為何難以判斷。

他指出，當前環境的最大危機在於為了滿足需求或進行囤貨，企業下訂太多訂單。一旦供應鏈緊縮獲得緩解，恐將導致許多商品賣不出去。

部分經濟學家也已看到需求到頂的跡象，意味未來數月通膨壓力可望減輕。

美國政策研究公司Cornerstone Macro經濟研究部門負責人拉薩（Nancy Lazar）日前在一場論壇中表示，家具與電腦等項目支出曾在疫情期間出現爆炸性成長，不過近來卻開始降溫跡象。此外許多消費商品需求在2022年也將預料下滑。她預測隨著供應鏈瓶頸緩解與需求減少，「兩者將對價格帶來下檔壓力」。

事實上全球生產大廠都面臨類似風險。包括Kids2等零售業者與其他企業大多倚賴海外工廠進行生產。由於擔心供應不足，這些公司多超額訂購，反而導致需求遭到誤判。

這正是「長鞭效應」（bullwhip effect）所提及，在供應鏈中，從終端客戶到原始供應商，每個組成部分所需求的安全庫存將越來越多，這種放大效應的影響，最終將導致需求預測遭到扭曲。

甘尼格以自家的公司為例，觀察到目前的供應情況已稍見好轉，例如租賃的貨櫃成本就略為下降等。但是突如其來的變數接踵而來，像是中國缺電等問題，導致公司在不確定性下仍難以計畫。

他說最近中國的電力危機，曾導致當地工廠被迫停產一段時間，加上Kids2使用的某種塑膠價格不斷攀升，使得kids2的生產成本已經不符合經濟效應。

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