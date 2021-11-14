庫存拿捏 全球企業後疫情時代難題

這波新冠疫情正彰顯庫存過與不及的危機，如何在及時化（just-in-time）與以防萬一（just-in-case）當中拿捏得宜，現在已成為許多企業面臨的難題。

當疫情剛爆發時，民眾對許多商品需求銳減，導致企業面臨庫存過多窘境。但之後邊境封鎖、供應鏈陷入緊縮與需求逐漸反彈，證明大量庫存反而才是明智之舉。

如今企業面對的問題，在於是否還要繼續維持超額庫存的策略。根據標普全球公司的統計指出，排除沒有實體庫存、像是金融等產業，標普500企業第二季庫存平均較2019年同期增加15％。如果以疫情前的10年季度平均值相比，則更高出53％。

從日產汽車到百事可樂等企業都指出，過去10年高效率的供應鏈、也就是外界所稱的「及時化」製造業，恐怕已步入尾聲。美國總統拜登在10月一場演說談到緩解塞港的措施時，曾強調這個世界需要具有更長遠的目光。

然而許多企業強調，一旦交易情況恢復正常化，他們還是傾向讓庫存水位回到疫情前的水準。對企業而言，積壓龐大庫存意味需要投注更多資金、更多空間、管理人員與保險支出等，而且如何在商品有效期限到期前售出也是一大問題。

自從疫情爆發後，奧地利最大營建集團Strabag就不斷囤積額外的營運材料、像是鋼鐵與木材等。執行長貝特（Thomas Birtel）指出該做法只是權宜之計，只要疫情與供應鏈恢復正常，他們將立即回到過去的庫存模式。

資誠企業管理顧問公司庫存計畫專家基根（Kevin Keegan）也表示，根據客戶的說法，一旦供應鏈恢復暢通，他們將會降低庫存。

有些企業則擔憂庫存過多將導致商品到了有效期限，依然乏人問津。美國製藥公司英賽德（Incyte）為因應供應鏈打結問題，第二季完成品庫存量比2019年同期增加156％。

不過該公司財務長史多慕尼斯（Christiana Stamoulis）解釋，如果供應鏈好轉，預計明年庫存水位將回到疫情前水準。她強調他們可不想讓庫存品過期。

延伸閱讀

美國企業超額訂購 恐引發供應過剩危機