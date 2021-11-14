特斯拉繼續崩跌?穆斯克還有1千萬股等賣

特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）先前發起推特投票，詢問6,300萬粉絲是否支持他出售特斯拉10%持股，投票結果多數支持穆斯克賣股後，股價應聲下跌，上周特斯拉跌逾15%，市值蒸發1,895億美元（折合新台幣約5.2兆），而穆斯克已經賣出約640萬股，價值約69億美元的股票，但為了履行10%持股的承諾，還需要出售1,000萬股股票。

綜合外媒報導，特斯拉上周暴跌了15.4%，排除去年2、3月疫情影響股市，為20個月以來表現最差；據周五（12日）上午文件披露，穆斯克上周早些時候出脫價值約57億美元的股票，當日又賣出12億美元的股票，合計共賣出約640萬股股票，價值約69億美元。

儘管如此，從申報文件顯示，穆斯克仍持有逾1.67億股的特斯拉股票，但依穆斯克出脫10%持股相當1,700萬股的承諾，還尚有約1,000萬股持股待出售，才能兌現他對網友的諾言。

穆斯克出售特斯拉股票的行為也動搖市場信心，引發上周沉重賣壓，在網友支持賣股的消息曝光後，特斯拉短短兩天股價即下殺約16%，但後續幾天仍不見好轉，特斯拉股價周五收跌2.8%，上周累計跌幅達15.4%。

值得一提的是，特斯拉股價於11月4日創下1,229美元的新高紀錄後，今年迄今仍有逾40%的漲幅。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）