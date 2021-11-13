11/16習拜會 將觸及台灣、氣候議題

在全球高度關注下，中國外交部13日上午宣布，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於11月16日上午（即美東時間15日傍晚）同美國總統拜登，舉行視訊峰會，就中美關係和雙方共同關心的問題，交換意見。外界預計，習拜或將討論氣候、疫情、貿易、核武擴散，以及台灣和網路安全等棘手議題。

拜登1月上任以來，已與習近平通話兩次，本次為雙方首次舉行面對面形式的視訊峰會。此前於12日在紐西蘭舉行的APEC視訊峰會上，習近平與拜登均受邀出席，這是在習拜會登場前，兩人先在線上「同框」。

綜合外媒報導，美國白宮13日稍早已宣布拜登與習近平視訊時間，雙方將探討中美如何採取負責任做法，管控兩國的互相競爭，以及發展雙方有共同利益的領域。外界關注，本次習拜會能否減緩當前中美緊張關係，為往後中美關係帶來新變化。

在中美公布習拜視訊峰會時間的稍後，中國國務委員兼外長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，兩國領袖對中美關係發揮著把舵引航的關鍵作用，雙方要相向而行，確保這次重要會晤順利成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

王毅並針對台灣問題指出，台獨是台海和平穩定的最大威脅，任何對台獨勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞。如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑，並信守在中美三個聯合公報中做出的承諾，把一個中國政策落實到行動上，不再向台獨勢力發出錯誤訊號。報導引述中國官員表示，中方目前致力避免與美國對抗，專注在「積極競爭」，並推動氣候變遷和新冠疫情等議題合作，兩國10日在格拉斯哥聯合國氣候變化大會期間，所公布的中美強化氣候行動聯合宣言，也為這次習拜會帶來正向影響。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登屆時將向習近平清晰表達美方的意願和優先議題，並清楚而坦率地向中方講述美國對中國的關注問題。她強調，這次美中視訊峰會是美國為負責任的管控兩間的「密集競爭」，而展開「密集外交」的延續，主要是為更有效的為與中國競爭設置條件，而非尋求達成重大成果。