COP26協議 卡在富國金援

因協議卡關難產，第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）會談延至13日（周六），根據最新修訂的協議草案內容，東道主英國希望富有國能承諾未來幾年對窮國提供金援，以協助後者因應氣候變遷。

至於具爭議性的逐步淘汰煤炭與終結化石燃料補貼，仍將持續保留在最新版的協議內容，而富有國是否同意伸援資助窮國對抗暖化，也是要克服的難題。

富有國排放的二氧化碳一直是造成氣候變遷的主因。原本前者過去承諾要在2020年對窮國每年提供1千億美元資金，以協助它們對抗全球暖化，但這項諾言最後卻因故跳票，這也導致窮國相當不滿，因此英國希望聯合國委員會明年能發布富國金援進展，並提議各國部長應在2022、2024與2026年集會討論氣候財務事宜。

此外在周六修訂版草案中，還呼籲各國「逐步淘汰有增無減的煤炭及效率不彰的化石燃料補貼」，這些引發爭議的字眼仍保留下來。

外界觀察，倘若最終協議將化石燃料納入其中，這在COP歷史上將創空前紀錄。今年格拉斯哥氣候峰會召開之前的25屆會議，從未在最終協議中提及煤炭、石油、天然氣，是氣候變遷危機的驅動因子，遑論化石燃料這個主要元凶。

到目前為止，這幾版的協議草案都淡化有關化石燃料的措辭。最新版增添「有必要在淘汰煤炭的過渡階段給予援助」，指的是一旦全球啟動逐步淘汰煤炭及油氣計畫，各國須確保從業人員的生計。

COP26主席夏瑪（Alok Sharma）原本對上周五(12日)達成協議表示樂觀，但由於會中仍存在不小歧見，包括地球暖化速度的允許範圍，化石燃料何去何從，以及如何規範碳交易市場，避免減碳量重複計算，或是在碳信用額度上造假，導致峰會進入加時談判。但本屆峰會最具爭議之處，還是圍繞在已開發世界富國，是否有責任金援窮國對抗氣候變遷的衝擊，也讓COP26成了富國與窮國對立的戰場。