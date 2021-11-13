跟拜登對幹？英特爾竟偷偷投資陸晶片業

美國總統拜登擴大制裁陸企不手軟，日前又簽署新法案禁止華為、中興等獲許可證。美媒報導，在美國維護關鍵技術的全球領導地位之際，過去4年來，英特爾、紅衫資本等美企與創投，竟對大陸半導體業投資暴增1倍，形同在美中科技戰成為助攻大陸的幫兇。

華爾街日報報導，美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）進行交易數據分析顯示，從2017年到2020年，美國風投公司、半導體巨頭和其他私人投資者，總共參與大陸半導體業58項投資交易，較4年前的數量高出1倍以上。

榮鼎指出，2017年以來，美國創投和私人投資者參與大陸晶片產業投資交易數，每年平均約14~15 筆，但去年卻暴增到20筆，創下歷史新高。

報導提到，2020年初以來，紅杉資本（Sequoia Capital）、光速創投（Lightspeed Venture Partners）、經緯創投（Matrix Partners）和紅點創投（Redpoint Ventures）在大陸的分支部門，已對大陸晶片企業投資至少67 次。

但沒料到，美國半導體巨頭英特爾竟是最積極的投資者之一，並對大陸上海一家晶片設計業者Primarius Technologies（概倫電子）注資力挺，跌破外界眼鏡。

儘管許多投資金額並未披露，但美國投資者參與的融資案，至少為大陸晶片新創企業籌資數十億美元。

對於投資大陸晶片企業，英特爾回應說，對大陸晶片初創公司投資回報率不到全球投資組合的10％；紅衫資本與紅點資本則聲稱，這些投資案都是由當地分支部門所做的決策；光速和經緯創投不予評論。

（中時新聞網 吳美觀）

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