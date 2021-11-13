擬降低鋼鋁關稅 美國將與日本會談

美國今天表示，將與日本舉行會談，最終可能放寬自日本進口鋼鋁的關稅，這是美日貿易關係中長期存在的爭執。

路透社報導，美國商務部與美國貿易代表署表示，舉行會談的目的是在解決「全球鋼鋁產能過剩」問題、恢復市場導向狀態並保護關鍵產業。

美國與歐洲聯盟（EU）已達成協議，解決因鋼鋁關稅而起的紛爭，並敲定全球非正式協議，以對抗鋼鋁產業的「骯髒」生產方式與產能過剩情況。

未來的協議開放其他國家加入，將對中國構成挑戰。全球的鋼鐵有超過一半是中國製造，歐盟與美國指控中國導致產能過剩，對他們的產業構成傷害。

去年，全球鋼鐵產能過剩論壇（Global Forum on Steel Excess Capacity）估計，全球鋼鐵產能與需求之間的差距達到近6億噸，由於有新的產能已在規劃或生產中，供需差距還會持續擴大。

日本上周要求美國廢除前任川普政府於2018年實施的「232條款」鋼鐵關稅。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）將自下周起分別訪問日本。

美國表示，美日將尋求解決對於232條款的疑慮，以及採行充分的行動，「以解決鋼鋁產能過剩問題，在互利互惠且有效的作為之下，恢復市場主導的狀態」。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce.）國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）說：「現在是時候了，應與日本、韓國和英國展開關稅排除程序。政府若有從事這種行為的任何跡象，都讓我們深受鼓舞。」

戴琪本月也將訪問韓國，但消息人士說，他們不預期會在韓國發表類似聲明。