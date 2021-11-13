中國宣布16日上午習拜舉行視訊峰會

中美13日正式宣布習拜視訊峰會舉行時間。新華社報導，中國外交部發言人華春瑩13日上午宣布，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間下週二上午（11月16日，即美東時間15日傍晚）同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

綜合外媒13日報導，美國白宮稍早前亦已確認拜登與習近平再次舉行視訊峰會，雙方將探討中美如何採取負責任做法，管控兩國出現的互相競爭，以及發展雙方有共同利益的領域。外界預料，習拜或將討論氣候、疫情、貿易與核武擴散等議題，也可能討論台灣和網路安全等棘手議題。

美方表示，拜登屆時將向習近平清晰表達華府的意願和優先議題，並清楚而坦率地向中方講述美國對中國的關注問題。有美國高級官員表示，拜登與習近平的視訊會面，並不尋求具體成果或結果，而是希望為兩國有效競爭設置條件。

美國CNBC稍早前引述消息人士說法，習近平可能會趁著這次會談，親自邀請拜登出席明年2月在北京舉行的冬季奧運會。

報導稱，拜登在今年1月上任以來已經與習近平通話兩次，最近一次在9月，本次峰會為拜登上任後首次與習近平舉行面對面形式的視訊峰會，屆時雙邊將有幕僚參加。另外，12日在紐西蘭主辦的APEC視訊峰會上，習近平與拜登均受邀出席，這是在雙方舉行習拜會之前，兩人先在線上「同框」。

中國外交部發言人汪文斌稍早指出，今年以來，習近平兩次應約與拜登通電話，兩國領袖同意繼續通過多種方式保持經常聯繫。中國希望美方與中方雙向而行、共同努力，推動中美領袖會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。