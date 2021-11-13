中國宣布16日上午習拜舉行視訊峰會

中國外交部發言人華春瑩13日上午宣布，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間下周二上午同美國總統拜登舉行視訊會晤。圖／美聯社
中國外交部發言人華春瑩13日上午宣布，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間下周二上午同美國總統拜登舉行視訊會晤。圖／美聯社

中美13日正式宣布習拜視訊峰會舉行時間。新華社報導，中國外交部發言人華春瑩13日上午宣布，經中美雙方商定，中國國家主席習近平將於北京時間下週二上午（11月16日，即美東時間15日傍晚）同美國總統拜登舉行視訊會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

綜合外媒13日報導，美國白宮稍早前亦已確認拜登與習近平再次舉行視訊峰會，雙方將探討中美如何採取負責任做法，管控兩國出現的互相競爭，以及發展雙方有共同利益的領域。外界預料，習拜或將討論氣候、疫情、貿易與核武擴散等議題，也可能討論台灣和網路安全等棘手議題。

美方表示，拜登屆時將向習近平清晰表達華府的意願和優先議題，並清楚而坦率地向中方講述美國對中國的關注問題。有美國高級官員表示，拜登與習近平的視訊會面，並不尋求具體成果或結果，而是希望為兩國有效競爭設置條件。

美國CNBC稍早前引述消息人士說法，習近平可能會趁著這次會談，親自邀請拜登出席明年2月在北京舉行的冬季奧運會。
報導稱，拜登在今年1月上任以來已經與習近平通話兩次，最近一次在9月，本次峰會為拜登上任後首次與習近平舉行面對面形式的視訊峰會，屆時雙邊將有幕僚參加。另外，12日在紐西蘭主辦的APEC視訊峰會上，習近平與拜登均受邀出席，這是在雙方舉行習拜會之前，兩人先在線上「同框」。

中國外交部發言人汪文斌稍早指出，今年以來，習近平兩次應約與拜登通電話，兩國領袖同意繼續通過多種方式保持經常聯繫。中國希望美方與中方雙向而行、共同努力，推動中美領袖會晤取得成功，引領中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

工商時報 李書良

大陸新聞中心