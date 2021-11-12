加速減碳 紐西蘭明年底發綠債

紐西蘭政府周五（12日）宣布，將在明年首度發行主權綠色債券，為重新造林與再生能源等方案募集資金，以協助該國在2030年達成將碳排放減半的目標。

綠色債券發行計畫將由財政部旗下的債券管理辦公室負責。該辦公室將根據市場情勢與現有活動進展，預定2022年中發布最終細節，並在該年底首次發債。

紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）補充，綠色債券發行將會取代目前部分例行債券的發行，而不是再度增加新的發債計畫。

紐西蘭政府還發布聲明強調，由綠色債券籌資提供的任何項目，都會經過額外的審慎評估，以確保這些項目的高品質，以及能對環境帶來正面的結果。

最近幾年，全球已有多國正陸續加入發行綠色債券行列，這也使得通常為低排放或是再生能源等環保項目籌資的綠色債券，儼然已經成為新的投資主流。例如歐盟在10月就發行2500億歐元的綠色債券，成為全球最大的綠色債券發行者。

紐西蘭氣候變遷部長蕭奧（James Shaw）強調，發行綠色債券的決定，反映了該國政府承諾加速對潔淨、氣候友善計畫的投資。

除了綠色債券，紐西蘭最近為了因應氣候變遷議題，還推出多項措施。例如將設立新的投資架構，確保紐西蘭王室研究機構（Crown Financial Institutions）進行的所有投資案，都能在2050年符合碳中立要求。

它還致力成為全球第一個通過所有上市企業與大型金融機構幣必須針對氣候相關風險提出報告法令的國家。

紐西蘭並且要求該國的退休養老基金KiwiSaver Default Funds不再投資化石燃料。

此外該國還計畫建立綠色投資金融機構，將現有資本增加三倍，主要用於未來低碳技術的投資。