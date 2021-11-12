COP26新草案 淘汰煤電措詞軟化

今年在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會COP26，似乎不再要求全面淘汰燃煤與漸進取消對石化燃料的補貼，反而給予窮國更多希望，能從富國手中獲得金援，以因應全球暖化危機。

根據COP26在12日最後一天會議釋出的最新協議草案，呼籲各國加速「淘汰有增無減（unabated）的燃煤發電與對化石燃料低效率（inefficient）的補助」。

這份新草案與周三（10日）提出的初版草案相比，顯然在措詞上減弱不少。初版草案呼籲各國「加速淘汰燃煤與化石燃料補貼」。

觀察家解讀在新草案中增加「有增無減」與「低效率」兩詞其實別具意義。

化石燃料不擴散條約倡議（Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Intiative）董事洛法羅維茲（Alex Rafalowicz）指出，這兩大用詞本身就是漏洞，他甚至嘲諷說，漏洞由於如此大，甚至連貨車都能開過去。

世界能源機構資深氣候專家莫佛德（Helen Mountford）也批評，這兩個用詞讓各國自行決定何者是低效率補貼，「協議效力遭到削弱」。

目前這場為期兩周氣候會議的最大問題，在於如何因應各國仍舊持續使用化石燃料。化石燃料被視為是造成全球暖化的禍首。

科學家同意有必要盡早終結化石燃料使用，以達成2015年巴黎協議中，將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度的目標。不過要把該訴求納入COP26協議，本身是政治敏感議題，尤其是對沙烏地阿拉伯等主要石油出口大國。據了解最新版草案的措詞更動，就是來自沙國的施壓。

另外一項僵持不下的議題就是對窮國提供金援，以協助它們因應氣候變遷。由於富國沒有履行先前承諾，在2020年提供窮國1千億美元對抗氣候改變，導致這次參與會談的開發中國家相當不滿。

因此在周五新草案中，除了針對1千億美元金援目標沒有達成感到「深切的遺憾」，並疾呼富國應增加對窮國的援助。