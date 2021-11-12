APEC會議》拜登：應將氣候變遷危機 視為經濟轉機

美國總統拜登透過視訊方式向21個APEC成員國領袖發表演說，議題涵蓋促進公平貿易、支持全球經濟復甦與對抗氣候變遷等。

拜登表示，美國將努力深化該國在印太地區的經濟參與程度，希望提升該區經濟實力，同時承諾將與APEC成員國共同創造公平、開放的貿易與投資環境以加速經濟復甦。拜登同時認為，應將氣候變遷危機視為經濟轉機，藉此創造更多工作機會，各國應攜手追求永續未來。

APEC經濟領袖會議12日閉幕並發表聯合聲明，21名亞太領袖一致支持竭盡全力改善取得新冠疫苗的管道與因應氣候變遷，但未就美國爭取在2023年主持會議取得協議。

聯合聲明指出，廣泛取得疫苗是首要之務。APEC領袖支持平等共享疫苗及擴大疫苗製造與供應，包括自願轉移疫苗生產技術。

各國領袖一致支持2020年峰會所提出的2040年亞太經合組織布特拉加亞願景。

至於聲明其他部分，APEC表示氣候變遷構成全世界「空前挑戰」，各國了解必須採取緊急及具體行動以過度到氣候永續的未來全球經，並支持淨零或碳中和承諾。

不過，會議台面下的分歧仍然嚴重。據與會人士透露，俄羅斯拒絕同意美國主辦2023年會議，除非美國將一些俄國外交官自入境黑名單移除，美國代表則堅持這涉及國安問題，沒有磋商餘地。明年APEC峰會將在泰國舉行，美國則是十多年來首度提議主辦這項會議。

台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文與會。總統府表示，張忠謀於會中傳達我國理念立場，會議過程順利，預計13日上午於總統府舉行記者會，對外說明會議內容。

因應後疫情時代經貿復甦，蔡英文希望張忠謀在會中呼籲，成員國支持台灣參與CPTPP，以強化區域經貿安全，及促進各方能用更迅速、公平的方式取得新冠肺炎疫苗。

另張忠謀也已於11日晚間，在宏碁董事長陳俊聖陪同下，出席APEC企業諮詢委員會（ABAC）與經濟領袖對話，深入探討在面對公衛危機時，應如何重建區域貿易與經濟。