高通膨資產飆升是假的? 專家:這種人最慘

美國10月消費者物價指數（CPI）創下30年來新高，顯示通膨壓力仍持續影響經濟表現，知名對沖基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）對此提出警告，投資組合的價值上升並不代表真正的富有，通膨已經逐漸侵蝕購買力，且最受傷的會是持有現金的人。

美媒報導，美國勞工部公布10月消費者物價指數，月增率0.9%、年增6.2%，增幅寫下30年來新高，通膨危機一觸即發，達里歐表示，「當大量的鈔票與信貸被創造出來時，它們的價值就會下降，所以擁有更多的錢並不一定帶來更多的財富或購買力，在物價上漲時期，最重要的是要看你能用這些錢買到什麼。」

此外，達里歐認為，現階段投資組合的價值上升不代表真正的富有，「有些人誤以為自己變得富有，因為他們看到自己的資產價格上漲，卻沒有看到他們的購買力正被通膨侵蝕，最受傷的是那些持有現金的人。」

達里歐提醒，如果錢不是用來提高生產力，只是單純的印鈔或發現金並不會讓大家變有錢，「當失去購買力時，沒有人可以逃得過失敗的結局，現在美國花的錢遠遠超過賺的錢，錢一直再貶值，要改變現況，我們必須提高生產率與合作，但現在我們走錯路了。」

不僅如此，前美國財政部長Larry Summers也警告，接下來全球經濟恐面臨長期停滯或日本式的停滯，且低借貸成本將加劇新一輪的金融危機的風險，「極低的利率為槓桿化、殭屍企業及金融泡沫的存在奠定基礎，我們看到大量投機風險出現，這其實是很有問題的。」

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