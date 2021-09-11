官司打輸Epic 蘋果市值秒掉850億美元

熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic控告蘋果壟斷的裁決10日出爐，法官下令蘋果不得禁止開發商引導用戶透過第三方支付平台付費，衝擊蘋果應用程式商店App Store獲利模式，引發股價重挫逾3％，市值一夕蒸發850億美元。

受訴訟失利影響，蘋果10日股價挫低3.3％，收在148.97美元，創下5月4日以來最大單日跌幅，並將市值削去850億美元。10日股價大跌讓蘋果周線寫下3周以來首次收黑紀錄，不過2021年迄今股價仍上漲逾12％。

美國聯邦法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）10日向蘋果下達禁制令，要求蘋果不得禁止開發商向用戶提供連結或指示，繞過蘋果的應用程式內付款系統，禁令自12月起生效。每筆應用程式內購買交易蘋果可抽成15％至30％。

此外，羅傑斯亦下令Epic必須向蘋果支付賠償金，原因是該公司違反合約。賠償金額為Epic從iPhone和iPad直接獲得的三成《要塞英雄》收入，估計超過350萬美元。

這起官司的重點在於蘋果是否違反反托拉斯法，依據審判結果，蘋果違反加州競爭法，必須變更App Store政策，並放寬應用程式內購買限制。不過羅傑斯亦表示，蘋果不是壟斷企業，而且「成功不是違法」。法院最終無法判定蘋果屬於聯邦或州法定義的壟斷企業。

蘋果將判決結果視為勝利，法務長亞當斯（Kate Adams）表示，蘋果樂見法院裁決，並將此視為是蘋果的一大勝利。蘋果並未透露是否會對禁制令提出上訴。

Epic執行長史威尼（Tim Sweeney）透過推特表達對裁決的不滿，他寫道，「今日的判決對開發商或消費者都不算勝利。Epic的發言人表示公司將提起上訴。

App Store在2020年的銷售額為640億美元。法律文件顯示，遊戲應用程式占App Store整體收入的七成，由不到10％的用戶貢獻。

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