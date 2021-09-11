科學家：疫苗孤兒非洲恐成變種病毒溫床

衝刺國內疫苗施打率，是多國採行的策略。然而若沒有發揮道義上的責任，讓非洲在疫苗施打的歷程中持續落後，科學家警 告，這恐讓非洲成為醞釀新冠肺炎病毒SARS-CoV-2變種病毒的溫床，屆時疫情將更難以掌控。

《TimesLIVE》網站報導，多名新冠肺炎（COVID-19）專家在周五於《科學》期刊上發表的論文中，來自各機構的科學家 聯合呼籲；「在應對全球大流行之際，非洲絕對不能落後。否則他將會變成COVID-19變種病毒的溫床。」 這一次的合作總有112個非洲組織以及25個國際組織加入研究，包含非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）以及世界衛生組織（WHO）。研究發現，在非洲大多數國家的流行病都是主要由來自歐洲的輸入引起，而在早期防控加入跨國旅行的限制後，這類外來病例輸入的情況變少。

但是隨著新冠肺炎疫情的大流行，在許多國家中持續傳播，以及移動性的增加，導致許多令人擔憂的變種出現，並進而在整個非洲大陸傳播，這包含首次在非洲發現的Beta變種，以及在英國以及奈及利亞（Nigeria）發現的Eta變種。

雖然採樣有限，非洲科學家仍舊確定了一些令人擔憂，且需要積極關注在全球傳播流行的變種病毒。他們警告「如果疫情大流行的情況在非洲沒有獲得有效控制，很可能會發生具有免疫逃脫特性的變種（換言之無法透過施打疫苗產生抗抵來抵禦）， 很可能會對於非洲以及全球人口帶來深遠的影響。」

針對本次大型研究，非洲疾病預防控制中心主任John Nkengasong表示，加強整個非洲大陸的基因組監測系統，是早期發現並且控制疫情爆發的關鍵。她表示自新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行以來，非洲CDC病原體基因組學研究所便持續支持 成員國擴大對新冠肺炎病毒SARS-CoV-2基因組監測，以快速檢測變異。自開始合作，非洲加強基因組學監測以來，共已累 積4萬個非洲基因組可用。

世界衛生組織非洲區域主任Matshidiso Moeti博士指出，若是沒有基因組檢測，變種病毒可能在沒有被發現的情況下，在非洲大陸和全球傳播。而他表示將會「延長COVID-19大流行急性期」且不僅在非洲，也將在全世界。 對此，期刊論文的作者警告「若是忽視（新冠肺炎病毒）突變與變種，後果將要自負。

Delta變種病毒已經敲響警鐘，顯示出基因組資訊的重要性，並且確保非洲科學家有必要的資訊來分析COVID-19進化了歷程。」 夸祖魯-納塔爾大學(UKZN)生物信息學(bioinformatics)教授暨研究創新與測序平台(KRISP)主任Tulio de Oliveira表示，他們 致力於使用非洲最先進的技術來追蹤和對抗病毒。

他認為「如果病毒在非洲大陸持續進化，將會成為全球性問題」，而努力保護非洲和世界將是他們的道義責任。 換句話說，若是僅自掃門前雪，而將非洲等因資源落後，無法取得足夠疫苗的國家排除在外，恐怕在這場全球抗疫的戰爭 中，人類將無法一起戰勝。有能者都不應置身事外。

當前被世界衛生組織列為高關注變異株(Variants of Concern，VOC)的Alpha以及Delta，起初都是分別在英國以及印度大流 行後，傳播到其他國家。以當前全球上百國都處於Delta疫情之中來看，已有前車之鑑。根據美聯社8月中旬報導，有13億人 口的非洲僅有不到2%完全接種疫苗，對比美國劑次人口比已達到62.03%，歐盟六成以上人口都接種疫苗的情況，放任讓非 洲疫苗施打率推進緩慢，對於造成下一個有更強傳播力的變種病毒，讓人類抗疫之戰比較延長更久，恐將是肯定的事實。

（中時新聞網 黃慧雯）

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