美研究：打疫苗後染疫死亡率比不打小11倍

傳染力強的Delta變異株已是常見的COVID-19病毒，但美國衛生當局今天表示，相較於未接種疫苗的人，已完整接種者染疫死亡的機率小了11倍，住院機率小了10倍。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發表了3篇新研究，上述數據來自其中一篇，而這些研究都強調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗能有效防範染疫帶來的嚴重後果。

其中一篇研究的數據指出，莫德納（Moderna）疫苗在Delta變異株流行期間提供的防護力略高，但尚不清楚原因。

美國總統拜登昨天才宣布一項積極的防疫新計畫，其中要求規模超過100人的公司必須讓員工接種疫苗，或每週替他們做篩檢。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在記者會上說：「正如我們在一項又一項研究中所示，疫苗是有效的。」

第一項研究調查了4月4日到6月19日之間美國13個管轄區的數十萬病例，在這段時間，Delta尚未成為主要傳染的病毒株。

研究員把這段時期的數據與6月20日到7月17日之間的資料相比較，發現兩個時期之間，已接種疫苗者的染疫風險略微升高。原本，已接種者的染疫風險比未接種者小11倍，後來差異縮小為5倍。

但疫苗對預防住院和死亡的防護力維持穩定，只是在65歲以上長者群體中，防護力下降幅度大於年輕群體。

美國CDC和美國食品暨藥物管理局（FDA）正在評估追加劑的必要性，若拜登政府本月稍晚開始推行施打追加劑，年長者可能將是首批接種者。

另一項研究蒐集6月到8月超過400家醫院、急診部門、急症診所的資料，依照不同廠牌評估疫苗效力。

在預防住院的效力上，成效最好的依序是莫德納、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson），保護力分別是95％、80％、60％。

整體來看，疫苗對所有年齡層預防住院的保護力有86%，但對75歲以上者，保護力下滑到76%。

輝瑞和莫德納兩種mRNA（傳訊核醣核酸）疫苗在防護力上總是略優於利用腺病毒載體技術研發的嬌生疫苗，可能因為嬌生是單劑型疫苗。

（中央社）

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