全球晶片荒 通用再砍交貨預測

美國最大汽車製造商通用汽車周五表示，下半年全球晶片短缺對通用汽車銷售和生產造成的打擊，將超出先前預期。

通用財務長Paul Jacobson在RBC Capital Markets舉辦的會議上表示，晶片短缺將使通用汽車下半年在北美的批發交貨量減少約20萬輛，而今年上半年的批發交車量為110萬輛。

這表示通用汽車再度下修其交車預測，且幅度是8月公布第二季財報時預估減少10萬輛的兩倍。

儘管如此，該財務長表示，公司全年的最新財測仍將維持不變。他表示，我們全年交車量仍將超出原先在年初所做的預期。他並表示，大部分缺料的影響將發生在第三季。

周五通用股價收漲2.21%，為49.49美元。

通用汽車上個月將調整後全年獲利預測從100億～110億美元、相當於每股盈餘4.50～5.25美元，調升至介於115億～135億美元、當於每股盈餘5.40～6.40美元。

消費者需求強勁，而汽車和卡車庫存偏低，導致新車和二手車價格屢創新高，給通用等汽車製造商與其融資公司帶來更大的利潤空間。

通用汽車上周才宣布，由於晶片短缺，其在北美區幾乎所有工廠都將延長停工時間。

財務長Jacobson表示，通用預期半導體供應鏈可望在2022年「變得較為穩定」，即使「不會回復到完全不吃緊」的狀態。

周五全球最大汽車製造商豐田汽車宣布，因東南亞疫情嚴竣導致零組件供應短缺，公司將在本月和下個月共計減產40萬輛，全年總產量估將跌至900萬輛。此前該公司已宣布本月減產36萬輛。受此消息打擊，豐田在美國掛牌的股票下跌2.09%，收在176.30美元。

根據顧問公司AlixPartners在5月份提出的預測，半導體晶片短缺估將使全球汽車產業今年營收損失1100億美元。

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