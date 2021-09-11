美股連4黑 經濟復甦受挫和通膨引憂

憂經濟復甦緩慢和物價上漲，美股今天收黑，連續第4個交易日下跌。

在紐約9‧11恐襲20周年前夕，美股波動加劇，先升後回。中美元首通話，美股早段上揚，但憂慮疫情令經濟復甦受挫，民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，三大指數曾全綫轉跌。

蘋果公司反壟斷訴訟失利，App Store須允第三方支付，股價跌3.3%。「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下兩隻ETF分別減持18萬股特斯拉（Tesla）股份，涉資1.39億美元，Tesla股價周五下挫2.5%。

美參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）和參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown），建議對公司回購股票徵收2%稅款，以減少避稅行為。

市場將目光放至下周二公布的美國8月消費者物價指數（CPI），這是聯儲局制定貨幣政策的重要觀察數據。美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，仍然傾向聯儲局今年內應啟動減少買債的行動。

美國新增新冠確診病例升至6個月高位，單日再多1929人染疫身亡。總統拜登指仍有接近8000萬人未接種，情況令人失望，這些人可能導致美國出現重大損失。

道瓊工業指數終場下跌271.66點，或0.78%，收在34607.72點。

標準普爾500指數下跌34.70點，或0.77%，收在4458.58點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌132.75點，或0.87%，收在15115.50點。

費城半導體指數上漲25.818點，或0.76%，收在3416.656點。

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