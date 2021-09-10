拜登：美國從無意改變一中政策

中美關係深陷低谷之際，中美領袖時隔7個月再度通話，不僅全球關注，也被視為觀察兩國關係未來走向的重點。新華社報導，美國總統拜登10日向習近平表示，美國從無意改變一個中國政策，並願意和中方開展更多對話，推動美中關係重回正軌。

今年以來，美國屢屢在台灣問題上挑動中方敏感神經，大陸方面堅決回擊，強調台灣議題事涉中方核心利益，要求美方「妥善處理涉台問題」。尤其8月份台海緊張情勢快速升溫，繼17日中共解放軍在台灣周邊進行軍演後，27日再因美軍艦艇通過台灣海峽，解放軍東部戰區同日在東海海空域實施聯合警巡。在緊張氣氛升高下，即便8月底美國氣候特使凱瑞前往中國時也碰了軟釘子，北京對於美方嘗試先談氣候、再談政治的做法並不買帳。

報導指出，拜登10日與習近平的通話中，對於中方關切的議題做出更多承諾。他表示，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願和中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

拜登談「一中」政策的發言，僅見於新華社通稿，白宮聲明非常簡短，只透露雙方談過有共同利益和分歧的議題。另外，白宮聲明指出，拜登強調了美國對印太地區乃整體世界和平、穩定、繁榮感到關切，這部分的表述也未出現在新華社通稿。

中美通告一致的部分，除了雙方進行了坦率、深入、廣泛的戰略性溝通，同時也討論到雙方存在分歧的領域。最重要的是，兩國領導人討論了中美「不會因競爭而陷入衝突的責任」。

習拜熱線 中美關係觸底反彈？

習近平引用古詩「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」…

在中美高層官員先後經過幾輪毫無成效的會議與通話後，出乎外界意料，美國總統拜登近日主動邀請習近平再度熱線，在國際地緣政治局勢變化詭譎的背景下，拜登特別強調要避免中方誤解美方政策，這使得未來一段時間，中美關係能否觸底反彈，再度成為全球最關注的焦點。

拜登上任以來，中美貿易間的分歧遲遲未解，從3月份阿拉斯加的中美高層會談、7月美國副國務卿雪蔓在天津時與中國外交部副部長謝峰的會談，甚至是4月中旬與9月初美國氣候特使凱瑞兩次訪問中國行程，都未能取得明顯成果。拜登10日和習近平通話時，對此也表達失望之意。

此外，拜登上任已7個多月，美方至今都未完成中美首階段貿易協議，也對中美互動產生負面影響。舊有問題還未解決，又增添新的經貿難題，如美國擬針對中國企業前往美國上市新增限制，同時發布香港商業風險警告，之後中美雙方在人權、民主、香港議題等領域的分歧不斷擴大，在南海、台灣等問題上衝突箭在弦上，致使中共解放軍8月出動多軍種在台灣東南和西南的海空域進行實兵演練，而解放軍東部戰區發言人直接點名美國，批評近期「美台勾連挑釁」是台海安全風險的最大禍源，更讓中美關係惡化加劇。

外電引述美國高級官員透露，中美關係與協商停滯不前的局面已持續數月，「與習近平直接接觸十分重要」。此外，另一位美國官員表示，拜登與習近平在90分鐘的通話中，雙方對話的語氣顯得熟悉而又坦率，習近平還引用了中國古詩「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。被視為中美應在遇到困難一種辦法不行時，可以用另一種辦法去解決。

另一方面， G20領導人會議將於10月底在義大利羅馬舉行，儘管傳出習近平將透過線上參與會議，但是否在會議期間與拜登舉行線上「習拜會」仍是外界關注焦點，本次雙邊元首通話，也可說是提前試水溫，但外界更關注的是，中美高官能否重回對話正軌，並就重大議題展開交涉，並根據今年稍早習拜安排會面的共識展開積極性作為，才是中美關係真正的考驗。