又有船卡蘇伊士運河？結局讓水手超失望

超大型貨櫃輪「長賜輪」今年3月橫堵蘇伊士運河，造成雙向回堵癱瘓航道，嚴重影響這條全世界最繁忙之一的貿易航線，事隔約6個月，又一艘貨船於蘇伊士運河擱淺，然由於當初長賜輪塞港對國際運價有著推波助瀾的作用，帶動航運股走高，有水手聽到消息直呼「訊號來了」。實際上，蘇伊士當局已成功讓這艘貨船脫困，讓許多水手惋惜不已。

長賜輪今年3月擱淺於蘇伊士運河，導致此一全世界極忙的運河雙向回堵，每小時損失驚人，當時各方紛紛積極投入救援，想方設法讓它脫困，以維持全球貿易運作，最後費時約1 周後終於脫困。

《每日郵報》報導，在長賜輪事件的6個月後，又一艘貨船在蘇伊士運河擱淺，一艘掛巴拿馬國旗名為「Coral Crystal」的貨船，在進入該運河33英里後的一條雙航道河段擱淺，當局隨即將後面船隻引導至其他河道，以防貿易堵塞。

最終當局趕忙出動拖船採取救援行動，並成功讓這艘承載4.3萬噸貨物的南向貨船浮起，繼續往原目的地前行，而當局並未透露擱淺的原因。

Coral Crystal建於2012年，長度近738英尺（約225公尺），寬度逾104英尺（約32公尺）。

消息一出後，PTT股版網友似乎原本寄望塞港再推升運價走高，帶動航運股漲勢再起，但在發現貨船脫困後，不禁大為惋惜，「不！」、「可惜，差點財富再次自由」、「嘖嘖」、「移走了，利空」、「可惜啊」、「這個卡住，長榮保證飆到300」。（中時新聞網 蔡宗倫）