美房市熱 房子燒到剩骨架仍吸引8買家

美國房市如今相當火熱，近期傳出，美國舊金山1棟被燒毀的房屋，以85萬美元（約2390萬元新台幣）出售，沒想到3天內就吸引8名買家。

據《MarketWatch》報導，美國舊金山灣區有1棟面積約2395平方英尺，有4間臥房，卻遭大火燒掉的房屋，透過房仲打著可以重新翻新與修復的機會吸引買氣，沒想到吸引來8名買家詢問。當地房仲伯恩（Melinda Byrne）指出，這顯示美國房市有多熱，預計該物件會以遠超過售價出售，而且是以現金付款，因為沒有銀行會願意為這種物件提供貸款。

伯恩表示，雖然該物件燒毀，但可以根據屋主喜好重新打造，很少有這種可以全面整修的機會。線上房產公司Zillow估計，該物件附近的售價從120萬美元至210萬美元，比去年同期上漲24.9％。

美國聯準會(Fed)為了在2020年新冠疫情救市，迅速調整至零利率區間，大量資金湧入市場，隨著疫情逐步控制，美國房地產活動開始熱絡，甚至有過熱情況，使得全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）7月就警告房地產泡沫，呼籲Fed加快升息腳步。

因為待售屋增加與強勁需求，8月25日公布的美國7月新屋銷售在連3月下滑後，開始月增1%、升至70.8萬套，高於市場預期，儘管待售屋庫存提高，但缺工以及原物料上漲等問題持續，讓建商需要耗費更多人力興建新屋，7月銷售額則是年減27.2%，新房價格中位數漲至39萬美元、年增18.4%，讓美國房價再創新高。文章來源：marketwatch

（中時新聞網 呂承哲）

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