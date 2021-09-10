再肯定！惠譽調升台灣主權評等至「AA」

全球三大評等機構再一家肯定台灣的表現！惠譽國際評級10日宣布調升台灣的長期外幣發行人違約評級（IDR），從 「AA-」上調至「 AA」，評等展望「穩定」，這是該機構2016年以來的首度調升動作。

全球三大評等機構標準普爾全球評級、惠譽國際信評，穆迪，前兩家今年調升台灣主權評等一級，第三家則將台灣的評等展望由「穩定」調整為「正向」，創下三大信評機構同一年加持台灣的歷史記錄！

惠譽信評表示，基於四大因素，作出此次調升台灣主權評等的動作：一、台灣可望通過Covid-19大流行，二、台灣對外部門進一步強化，三、持續的財政審慎，四、經濟表現優於同行。

惠譽預測台灣經濟2021年增率可達6.0％，遠較「AA」同等級國家中位數的4.6％，高出許多，這是繼去年台灣經濟成長3.1％之後，再度更有表現的一年，而去年同期「AA 」同等級國家的中位數是-6.1％，台灣連年的表現令人相當驚訝。

惠譽認為，經濟連年成長因素來自強勁的出口表現，以及台灣在遏制Covid-19方面的相對成功，疫情沒有對台灣製造業務造成重大干擾，即使近期的本土爆發的疫情。

標準普爾今年4月將台灣長期發行體信用評等調升至「AA」，並確認台灣的短期評等為「A-1+」，評等展望則從「穩定」進一步調升為「正向」。穆迪於2月間調整台灣評等展望「正向」，但維持台灣主權信用評等在Aa3。