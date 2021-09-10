莫德納研發1針擊退新冠、流感 股價又噴了

新冠變種病毒愈來愈凶猛，時序入秋也讓流感病毒蠢動，美國疫苗生技大廠莫德納周四（9 日）宣布，正在研發預防新冠疫苗和流感的二合一疫苗「mRNA-1073」，消息傳出後，激勵莫德納股價狂飆，終場暴漲7.81%、收在455.92美元。

CNBC報導，莫德納執行長 Stéphane Bancel表示，mRNA-1073結合目前新冠肺炎疫苗和一款開發中的流感疫苗，這是新型呼吸道疫苗邁出第一步。現階段招募罕見疾病患者的行動已取得進展，個人癌症疫苗臨床試驗已全部完成，相信這是資訊醫學新時代的開端。

路透報導，Bancel提到，莫德納目前最優先任務，是針對新冠肺炎、流感和其他呼吸道病毒積極開發追加疫苗，提供民眾每年接種。市場人士認為，研發二合一疫苗，對民眾來說省時又便利，至於價格多少仍是未知。

事實上，美國生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）已於8日宣布，新冠肺炎和流感二合一疫苗NanoFlu/NVX-CoV2373，預定於澳洲展開臨床試驗，招募對象為50~70歲的健康成人。

諾瓦瓦克斯表示，這款疫苗除了對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的SARS-CoV-2病毒能產生防護力，面對A型和B型流感也能產生強大的免疫反應。

（ 中時新聞網 吳美觀）