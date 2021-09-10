美快遞巨頭UPS徵才10萬人 30分鐘內錄取

今（9/10）日國際財經新聞重點摘要：

1.UPS計畫徵才10萬 30分鐘內錄取

美國快遞巨頭優比速（UPS）除了包裹送得快，徵才速度也不遑多讓。UPS周四（9日）宣布，計畫增聘10萬以上員工，以因應年終假日購物旺季的需求，應徵者30分鐘內就可獲錄取。

美國就業市場緊俏，UPS必須以最快速度搶員工。徵聘時薪工競爭激烈下，多家企業雇主爭相提供高薪和簽約獎金，甚至不惜降低聘雇門檻，像是連高中文憑都可免了。應徵時間拖得過長，求職者可能不耐久候改找其他雇主。

UPS時薪介於15美元到22美元。UPS表示，要視各國的就業情勢而定，若有國家地區徵才困難就會提高時薪。（工商時報 吳慧珍）

2.貨輪珊瑚水晶號擱淺蘇伊士運河 管理局快速排除

埃及蘇伊士運河管理局 (SCA) 表示，周四上午，一艘巴拿馬籍貨輪珊瑚水晶號(Coral Crystal )在運河北段擱淺，所幸管理當局成功將其移位，解決了航道阻塞問題。

埃及媒體報導，這艘貨輪在離地中海出口的 54 公里處發生擱淺，但是運河管理單位的拖船迅速抵達，用專業地的方式處理了臨時擱淺問題。在一個多小時候恢復航行。

珊瑚水晶號建於2012年，是一艘懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船，載有 4.3萬公噸的貨物。它因側風而偏離到運河邊發生攔淺。管理局表示運河的交通並沒有受到影響，因為貨船並不像今年3月發生的事件那樣，橫擋在整條水道，因此其他船隻可以往東避讓。

隨後，在管理單位的協助下，珊瑚水晶號恢復了航行，運河恢復兩方向通航。

比起3月29日發生的「長賜輪」(Ever Give)，珊瑚水晶號要小得多，長賜輪全長400公尺，噸位22萬噸，整個橫擋在運河兩端，完全癱瘓運河交通長達1星期，導致全球航運的巨大損失。

不過，蘇伊士運河長年承受來自運河兩岸砂塵的影響，一直有淤積的問題，因此今年5月，埃及總統塞西批准了運河改良計畫，計畫拓寬和加深40公里的國際水道。

文章來源： Suez Canal crisis: Crucial route suspended AGAIN as stranded ship sparks chaos（中時新聞網 江飛宇）

3.來硬的 拜登下令大規模打疫苖

隨著新冠病毒感染人數持續處於危險的高峰，美國總統拜登周四提出多管齊下、提高疫苖接種率的計畫大綱，新政策除了強制要求大多數聯邦僱員接種新冠疫苗之外，並敦促大型企業雇主讓員工接種疫苖或每周進行病毒檢測。

拜登之前要求聯邦僱員接種疫苗，否則就要定期接受病毒檢測，而新規定則要求聯邦人員在75天內接種疫苗，否則將面臨解僱，除非他們屬於少數的豁免類別。

聯邦職員工會周四表示，他們會接受這個疫苗接種命令。

拜登周四提出的新措施亦針對百人以上企業的員工，這意味著將涵蓋全美約三分之二的受僱者。

拜登在白宮記者會上向數千萬拒絕接種新冠疫苗的美國人喊話，他表示：「我們一直很有耐心，但我們的耐心正在消磨，而你們的拒絕讓我們所有人都付出代價。」

這些政策和談話是拜登迄今為突破抵制疫苖接種所採取最激進的行動，因為快速傳播的Delta變種病毒已經在美國引爆新一波染疫和死亡。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，儘管拜登政府拚進全力要美國人去接種免費且廣泛可用的疫苗，但目前只有逾62%符合條件的美國人已經完整接種疫苗。

傳染病和公衛政策專家表示，這些新規定不太可能很快速地、大幅改變感染率，但美國食藥管理局前首席科學家、喬治城大學的古德曼博士（Dr. Jesse Goodman）表示，但這些措施仍將有助於預防未來可能爆發的疫情，並減少死亡和住院率，同時減輕醫療系統的壓力。

根據拜登的計畫，政府還將要求加入聯邦醫療保險計畫Medicare和針對弱勢族群的聯邦醫療補助計畫Medicaid的醫院和其他機構超過1,700萬名醫護人員接種疫苗。

美國勞動部的職業安全與健康管理局（OSHA）則計畫對未遵守疫苗規定的民營企業開罰，每次違規將處以近14,000美元的高額罰款。

美國政府亦呼籲娛樂場所要求病毒檢測或疫苖接種，並呼籲各州對學校僱員採取強制措施。此外，對於在飛機、火車和公共汽車上不戴口罩的人，新規定亦提高相關罰款。

政府亦計畫提高病毒的檢測量能。拜登將動用《國防生產法》所賦予的權力要求加快試劑生產，而沃爾瑪、亞馬遜和克羅格（Kroger Co）等大型零售商也將降低試劑價格。

新冠肺炎疫情已經在美國造成逾65.4萬人死亡，隨著更具傳播力的Delta變種病毒肆虐，近幾個月來的染疫死亡和住院人數已持續激增。如今隨著兒童開學返校，Delta變種病毒的傳播令人更加擔憂，現在不僅讓投資人感到不安，亦導致企業減少招聘，而許多企業重返辦公室的計畫也急踩煞車。（時報資訊 柯婉琇）

4.雀巢預見明年成本上漲 高於今年

雀巢周四指出，預計2022年投入成本的通膨將高於今年。

該全球最大食品公司財務長Francois-Xavier Roger在巴克萊舉辦的消費性產品會議上表示，明年投入成本的通膨很可能高於今年。公司的策略是，透過定價來抵銷我們所承受的一切；公司的想法是，將之轉給貿易商和消費者。

Roger指出，公司在所有產品類別和市場地區的市場份額都在擴大，例外情況是，中國的嬰兒營養品市場在今年不會回復成長。

財務長表示，公司將繼續活躍在投資組合管理，但是是有節制的，將聚焦在成熟企業，而不是新創公司。而由於對永續發展的投資和營收的成長，未來公司獲利率成長將放緩；雀巢也將在適當時候進行股票回購。

在被問到公司對法國化妝品公司萊雅(L’Oreal)的持股時，財務長表示，沒有什麼可以補充的，無法就公司對萊雅的投資發表評論，董事會必須重新考慮所有的選項。（時報資訊 張朝欽）